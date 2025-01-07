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11月進口車降27%，國產新能源車銷量增40%，昨日（6日）A股車板塊全面造好，遲早會谷起港車股。

新能源車銷量大增，會帶動新能源車整個生產鏈。

1. 零部件：如浙江世寶(深:002703)(01057)

2. 自動駕駛技術：百度(09888)

3. 新能源技術：電池、電機、電控系統

4. 汽車貿易：買賣應多

5. 汽車金融：銀行保險會多些生意

受惠的公司包括：

1. 上汽集團(滬:600104)：中國最大汽車集團之一

2. 比亞迪(01211)：新能源汽車龍頭，在電池技術和整車製造有顯著優勢

3. 寧德時代(深:300750)：全球領先電池製造商

4. 廣汽集團(02238)：大型綜合汽車製造商

5. 長安汽車(深:000625)：國內知名汽車製造商

6. 吉利汽車(00175)：新能源與傳統汽車均有

2025/2026年是車企生死年

車企競爭激烈，2025/2026年會是不少車企生死年，車企如到2026年也不能收支平衡，怕要倒閉。車企的一些出路在拍上低空經濟及機械人製造。

投資風險：仍燒錢者避之。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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