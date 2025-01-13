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上周五（10日）美國公布12月非農職位增25.6萬個，超市場預期的增16.5萬個，就算拜登政府對非農職位增長有報大數之醜績，但應不會作假到如斯，看來美息無望減。

這次非農職位增長之勁，是自2024年3月以來所罕見（圖一）。美就業人口增47.8萬，達1億6千多萬人，失業人口由712萬多跌至688萬多，跌了23.5萬人，使到失業率回至4.1%，較市場預期的4.2%稍低。經濟理論上，失業人少，就不用減息。

唯一利淡的因子，是時薪按年增幅按月低了0.1個百分點，報3.9%（圖二），跌幅輕微，不足以支持減息。

對於上周五的非農職位報告，市場一直心大心細，雖平均估職位只增16.5萬個，是較11月的22多萬個為低，但就不敢樂觀做高，股市反而一早做落（圖三），看來應不是心大心細，而是口是心非，又或者有大資金知悉非農職位開大，早一日便沽下。

跟非農就業職位增長熱爆的，還有美國雞蛋價，已升達2023年1月水平（圖四），這是因為美國雞場有禽流感，要殺蛋雞逾1700萬隻，使蛋產量較2024年同期減少逾4%，蛋價不單貴，不少超市更是無蛋可賣。要回復蛋供應，除要禽流感不再，之後尚要4、5個月才有望可回復舊觀。

伴隨蛋價之升，上周五公布的密歇根消費者預期未來5至10年的通脹回升至2008年以來高位（圖五），為何消費者竟有如斯超前的預期？無他，特朗普來了，就有其加關稅使物價高，這不是通脹預期，而是在特朗普時期內的真實感受。當然，今次特朗普會否真大肆加關稅仍未可知，但美國消費者觀其舊行，再加今聞其又加關稅，稍有前瞻性的消費者，已預期了。

2024年11月筆者有文談美10月通脹時指出，拜登印鈔多，必然會刺激通脹上升（圖六），而據自1883年至1985年以來的美通脹周期所示，自2024年底，通脹會急升4年，至2028年才回落。通脹歷史周期如斯神合，真無言（圖七）。

上周五的非農職位勁增之消息一出，美息立抽高（圖八），美股下挫（圖九）。

走筆至此，你認為美息還有再減的可能？若是，股市會怎樣了？或許高盛謂美國的對沖基金日前大舉沽，已是春江鴨先知了（圖十）。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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