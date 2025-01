加入最愛專欄 收藏文章

券商花式攬客,2025年開年盯上外國人,小紅書天降潑天流量,外國網友成新目標。能否發展出像樣的外資團隊,要時間發酵。

美國TikTok禁用使海外網友批量湧入小紅書,已有券商在小紅書開始招攬海外客戶,廣發證券(01776)官方小紅書在平台發文,「Hi,friends!!Welcome to China,Are you interested in investing in China's A-shares?」(嗨,朋友們!!歡迎來到中國,你有興趣投資中國A股嗎?)

多家券商跟進,東方財富(深:300059)玩梗發帖稱:「Hi TTfriends,Here is EAST MONEY,Welcome your WEST MONEY。」(這裏是東方財富,也歡迎你,西方財富。)

多數券商已開帳號

據《時代財經》統計,百餘家券商及旗下券商資產管理子公司,已有近七成在小紅書開立藍V帳號。小紅書平台註冊的帳號中,券商類目以「東吳小清東吳證券」粉絲最多,這個標註為「證券投資顧問」的帳號,簡介為:東吳證券愛拍短視頻的資深投資顧問、金融打工人、職場段子手,全網粉絲240萬。該帳號在小紅書平台有22.6萬粉絲,居於業內首位,獲讚與收藏高達217.9萬。

江海證券的帳號擁有3.8萬粉絲,註冊類型為證券公司,是藍V官方號,排名在業內靠前。

港投資者如想簡單買美股,可留意南方美股七巨頭(03454)(圖二)和華夏納指(03086)(圖三)。

