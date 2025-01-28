加入最愛專欄 收藏文章

去年有924，阿爺撐股讓中港股大升。今年1月23日(123)，六部委：中央金融辦、證監會、財政部、人力資源和社會保障部、央行、國家金融監督管理局齊站隊，對股市放水，怎放？

證監委主席吳清表示：

1. 將抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於1000億元（人民幣．下同）。

2. 引導大型國有保險公司增加A股投資規模和實際比例，從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

3. 引導上市公司給投資者過年發紅包，春節前兩月有約310家上市公司實施「春節分紅」3400多億元。

4. 提高權益類基金規模佔比和長期業績等指標在評價當中的權重，引導基金公司將每年利潤的一定比例自購旗下的權益類基金。

5. 《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》明確，未來3年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。

財政部副部長廖岷表示：

6. 將修訂全國社保基金境內投資有關管理辦法，進一步提高全國社保基金投資力度和靈活度。正在研究全國社保基金的長周期考核體系，細化完善5年以上長周期考核機制要求。

7. 對國有商業保險公司長周期的考核制度進行修訂，如淨資產收益率的長周期指標考核權重調整至不低於60%，增加更多長期資金入市。

央行黨委要員鄒瀾表示：

8. 證券基金保險公司互換便利已開展兩次操作，合計金額1050億元，今年1月份操作的550億元，行業機構已經可以隨時用於融資增持股票。

9. 適時推動股票回購增持貸款工具擴面增量，相關機構可根據需要隨時獲得足夠的中長期資金增加投資。

國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示：

10. 第二批通過募集保險資金試點發起設立證券投資基金的規模現在擬定為1000億元，我們準備在今後幾天，就是在春節前，先批500億元，馬上到位，投資股市。後續還將根據保險公司的意願和需要來逐步擴大參與試點保險公司的數量和基金規模。

會有幾多水？請看昨日文。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好