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蛇年首個交易日，港股恒指跌0.04%，報20217點；恒生科技指數漲0.3%，報4737點；國指漲0.03%，報7384點；紅籌指數跌0.8%，報3575點。

大型科技股中，阿里巴巴-W(09988)昨（3日）漲6.5%，騰訊控股(00700)漲0.8%，京東集團-SW(09618)跌3.2%，小米集團-W(01810)跌0.9%，網易-S(09999)跌0.3%，美團-W(03690)跌4%，快手-W(01024)跌1.1%，嗶哩嗶哩-W(09626)跌5.4%。

工業、醫藥醫療板塊跌幅居前，京東健康(06618)跌近7%；半導體、AI概念走高，中芯國際(00981)漲超10%，金山雲(03896)大漲超31%。黃金股漲幅明顯，中國黃金國際(02099)漲近10%。

昨日港股拗腰而上，先跌500點，後收復500點，有人認為國內放假阿爺無出手，但筆者認為阿爺點會放假？

圖消滅DeepSeek於萌芽中

國內春節期間，同樣無放假的是國內一批頂尖白帽黑客。DeepSeek橫空出世，霉國國家級黑客以每秒2.3億次的海量來攻DeepSeek伺服器，圖消滅DeepSeek於萌芽中。

霉國攻擊發起後0.03秒，DeepSeek在杭州的數據中心已發警告。跟著：

1. 360的安全大腦已使出誘餌將大部分攻擊量誘去假IP，然後，

2. 華為雲泰山，阿里雲算力加入防守，

3. 菜鳥貨運網絡以每日處理10億包裹的算力來將攻擊者打包處理，

4. 紅客聯盟使出賽博長城磚來防護，

5. 網易(09999)雷火祭出如《逆水寒》等遊戲算法來助防，

6. 海康威視(深:002415)將交通監控算力也投入來助防，

7. 釘釘用雙十一秒殺系統來攔敵，

8. 北京、西安、貴陽三大國家超算中心的每秒運算幾十億次的算力資源也投入，

9. 2376個國內白帽黑客，自動勤王在DeepSeek防火牆外築起保護，

10. 360天穹和華為雲「盤古」反鎖定霉國攻擊者IP，並在其IP植入《大悲咒》，此即霉國攻擊全失效，

11. 29日凌晨，對DeepSeek數據中心的攻擊量降至97.7%。霉國攻擊告終。

中國的工程人員沒有歡呼和慶祝，全昏睡了，因為數日數夜無眠無休的呵護DeepSeek的工程完了，怎能不睡。

DeepSeek橫空出世，使西方AI界要開源，DeepSeek的保衛戰，統一了中國白帽黑客和眾IT界，在「國難」當前，大家都可以捨利，而一致槍口對外，使筆者想起《黃河頌》。以上防衛戰資料來自國內網上眾多傳媒，見此能不對國內AI股有信心？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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