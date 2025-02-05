DeepSeek帶挈

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港股昨日（4日）（圖一）大升，是DeepSeek帶挈。

這可以楊萬里《桂源鋪》一詩作引：

萬山不許一溪奔，

攔得溪聲日夜喧。

到得前頭山腳盡，

堂堂溪水出前村。

原來古人也有被卡脖子之痛，但一旦前頭山腳盡，堂堂溪水你怎攔呀！

中國IT界敵愾同仇

DeepSeek打破了要高階芯片才可發展AI之論，美國卡高階芯片之夢散。

甚者，如昨日所示的「帝國反擊戰」，把霉國黑客打趴，更顯示出中國IT界的敵愾同仇。

DeepSeek的開源，只賺少少不求暴利，更使美國華爾街一眾AI股價跌。其實在中國開源的AI軟件多達十幾個，只是不少人看不起，當然亦看不出，這些開源AI軟件的潛力。除了近日阿里巴巴有AI軟件上架外，其他的尚有華為盤古、百度(09888)文心一言、阿里巴巴(09988)通義千問、科大訊飛(深:002230)星火大模型、李開福團隊零一萬物、復旦大學MOSS。

這些AI模型有專攻政務的、金融的、醫療的等等各有分工，亦上架了多年，唔好成日話中國抄美國了。

2月4日截至收盤，港股恒生指數漲2.8%，報20789點；恒生科技指數漲5.1%，報4977點；國企指數漲3.5%，報7643點；紅籌指數漲1%，報3612點。

大型科技股中，阿里巴巴-W漲3.9%，騰訊控股(00700)漲4.1%，京東集團-SW(09618)漲6.7%，小米集團-W(01810)漲4.2%，網易-S(09999)跌1.1%，美團-W(03690)漲6%，快手-W(01024)漲5.9%，嗶哩嗶哩-W(09626)漲9.3%。

半導體、資訊科技器材、黃金及貴金屬、汽車、保險等板塊漲幅居前。值得注意的是，小米、中芯國際(00981)（圖二）盤中均創歷史新高。藥品及生物科技、銀行、食品飲料等板塊也較為活躍，僅煤炭、支援服務板塊微跌。

半導體、汽車等板塊漲幅居前。個股方面，小鵬汽車(09868)漲超12%。小米集團漲超4%，盤中升破40港元，總市值一度突破萬億港元大關，創歷史新高。華虹半導體(01347)漲超12%，中芯國際漲超8%。

展望後市，華泰證券認為，港股市場或維持震盪格局，建議投資者沿盈利預期變化調倉：1. 增配互聯網與科技硬體板塊，把握科技股價值重估機會；2. 適當增配受益於春節消費回暖的大眾消費板塊；3. 盈利預期穩健的紅利標的仍可作為底倉。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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