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美國的黃金儲備據稱有8133噸，分儲在美國14個金庫，但這些金存量，在最近幾十年都沒有核審過，會否仍存在？馬斯克謂要去查，如查出這批金有短缺，不單美國「好甘」，全世界也會「好甘」。

馬斯克的政府效率部(DOGE)為甚麼急著要改組、關閉眾多的美政府機構？目的是在炒人，以減少政府支出。美政府今時有逾36萬億美元債，橋水基金創辦人達里奧謂這個36萬億美元債，每分鐘要付200萬美元的利息，一年下來，將要花掉四分一的美國財政收入，這將會使美國陷破產危機。

特朗普和馬斯克都是商人，對「破產」二字極為敏感，因為美國有破產危機時，外國資金就不會買美債，沒有了這些外國資金的買債，單靠美國人自己買自己，無疑是割肉療肌，美國遲早瓜。因為古今中外一國之亡，都是亡於國庫無錢，當官員、警察、軍隊都無糧出，社會治安必壞，民難聊生，漢、唐、羅馬均因此而崩亡。

當世界均以為特朗普和馬斯克都是狂人，行事瘋癲，其實他們清醒過乜，36萬億美元債不急煞車，美國將如達里奧所預期，會破產。

馬斯克的效率部要炒人，必要有個好藉口，就是這些部門有貪腐，有浪費納稅人的錢。馬斯克一定要將這些被貪腐、被浪費的錢定性為是納稅人的錢（即是你的錢），若不，則貪腐與浪費與我何干？更者特朗普和馬斯克更言每個納稅人將/或可以有5000美元的回撥。

嘩，嘩，嘩，這即是抄了共產黨「打地主、分錢、分地」條蹺，上億名納稅人必然稱打貪、反浪費做得好，被炒的官員將成小眾，有乜聲好出？亦因此，特朗普的民意支持就愈來愈高。

馬斯克必被神憎鬼厭，分分鐘會被人暗殺，他便立定遺囑，並將原60人的保鏢團隊擴至160人，這費用是他自己出，還是又由納稅人出，不知。只要反腐、反浪費有成，就算被暗殺死，也將成華盛頓第三，第二位梗要留回與特朗普，因為他是總設計師（見2月17日本欄--「特朗普這位總設計師」文章）。

馬斯克這個陸小鳳式的：

反貪腐 值千金

刀山去地獄去 有何憾

為削債 犧牲有何憾……

這使我想起前國務院總理朱鎔基的豪言，打定一百口棺材，留一口給自己，去行地雷陣（即是反貪），可惜朱鎔基沒碰上特朗普這「狂」人頂爺，不然中國的貪官就沒有在當時那麼猖獗，我的國可以早些厲害了。

削減美債，確是治本之策，可惜遠水救不了近火，面對每分鐘要付200萬美元利息時，就不能不翻箱倒櫃，看有甚麼資產可救當下燃眉之急。這就想到了那8133噸的黃金來了。

在特朗普和馬斯克想起這8133噸黃金來之前，美國國會在十多年前已有研究報告稱怎用美國庫存金去應對急增的美國財赤，這是在歐元之父蒙代爾教授每年在其意大利農莊召開的經濟學家會議上，有位跟這研究報告相關人士，輕意淡描出來，十多年前，美債還不是今之35萬億美元龐大，要用金來抵債，金價要升上8000美元/盎斯。這個8000美元，在筆者過往十多年為文中，也提過了很多次。有人說我黐，我不駁，走著瞧。

走著，走著，到馬斯克查金帳了，市場才警覺，查金和美元又可能要勾搭上了。怎勾搭？筆者不知，要看馬斯克查金帳結果而定。

如馬斯克查到美國再不有8133噸金，而是只得813噸金時，馬斯克會誠實公布？若如實公布，對美元有何打擊？

如馬斯克查到美國仍有8133噸金時，美國政府又會怎做？

特朗普和馬斯克是不用自揭肚皮的，不查，就算有人懷疑8133噸是有所短缺，也無證據，但為甚麼偏要查？是因為金磚國會掛鈎黃金，出金磚幣，一出，美元這紙幣就會很弊，因此，你金時，我也必要金，不然就成劣幣。全球都棄美元時，美國就會好「甘」。

特朗普怕含金的金磚幣怕到甚麼程度？他靠嚇，敢不用美元者，關稅加到150%！

要美國再次偉大，美元一定要偉大，亦一定要成「霸元」，挑戰不得。特朗普上任兩個月來，在內政上所做的炒人、關部門，都是為削財赤，以挽回/保障美元作為環球諸國的儲備貨幣地位。

金，此刻又重要了。

據不完全統計，全球自古至今共開採出約20萬噸金，環球央行持有4萬噸金，民間持有5萬噸金，尚有約10萬噸金下落不明。

據美國地質勘探局(USGS)估計，2023年全球產金約3000噸，較2022年少60噸。

十大產金國為：

1. 中國： 370噸（2016年觸頂，455噸）

2. 澳洲： 310噸

3. 俄羅斯： 310噸

4. 加拿大： 200噸

5. 美國： 170噸

6. 哈薩克： 130噸

7. 墨西哥： 120噸

8. 印尼： 110噸

9. 西非： 100噸

10. 烏茲別克： 100噸

去年中國央行話買了225噸金，共有2235噸，目前跟美國的8133噸尚差遠，但五年、十年之後又如何？中國年產金370噸，又年買200噸，設中國央行只是年增250噸金，十年已可有近5000噸金，這加上一眾金磚國的金儲備，只要美國的8133噸金不增長，龜兔競走的結果，一定是烏龜勝出，兔仔落後。以國家壽命言，五年、十年只是彈指間事，特朗普怎能容忍美國在這方面不偉大？

前數周，倫敦金庫有大量存戶提金運往美國金庫，西方傳媒話是怕特朗普加關稅，唉！黃金存哪兒不是存？又怎受關稅影響，到上周，馬斯克話要查金帳，前後接上，可能是有人要填美國金氹，是也不是，等馬斯克查了再說，這個查金帳，不是易事，除了查帳簿外，尚要查倉儲、查成色、查重量，易嗎？查帳簿，用上AI可以在一、兩日間查完。然目前尚未有AI技術或AI機械人，可以去查存金成色、重量，用人手去查，要多久才查清？不知。

若真查出美國存金不是8133噸，美匯會否受衝擊？美元一貶，錢會流向何方？

人民幣。

若是，港股之升，將可以是不得了。出走了N年的外資，一旦要回流，恒指32000點、38000點、42000點，可以不是夢。因為這不是PE要重估，更是之前的美元資產投資者要投奔「人仔海」呀！

篇幅所限，今天（24日）不能談馬斯克查到仍有8133噸金，還是有8130噸金，還是只有813噸金的美國政府可能應對策略，反正怎都要讓馬斯克的查帳隊查一會，下次再談。

文末一言，以前筆者講人仔貶極是在7.2至7.4間，但之後升值會回見5.8至5.4，原因？跟馬斯克查金帳有關。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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