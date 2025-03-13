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尋晚夜，不是個上海婆鬧我，而是有連串大事發生或醞釀中。

(1)賣債



一眾內銀，農行(01288)、建行(00939)、平安銀行(深:000001)、浦發銀行(滬:600000)等近日將總值4億元人幣的信用卡不良資產打包以2000萬元人幣起始價拍賣，低至0.5折出售。



該筆不良貸款涉20634筆資產，加權平均逾期天數為2224.3天。信用卡壞帳存在小額分散，催收難度高。大銀行去催收需高昂人力、訴訟資源。



拍賣這些不良資產的，多為地方資產管理公司(AMC)，他們熟悉「區域司法環境，催收手段靈活」，這裏可讓大家留點想像空間。



自今年起，已有不少內銀如斯操作。



銀行出清這些狗皮膏藥的壞帳後，在未來的財報中，將會見呆壞帳減少，只是盈利上就要減少些，輕裝（少了呆壞帳）上路，可以使內銀更有吸引力。

(2)商務部門約見沃爾瑪(US.WMT)



美國加徵關稅，美商務部長謂這些加徵了的關稅，會由中國廠家承擔，中國出口向以船邊交收(FOB)而非到岸交收(CIF)，不會負付關稅、運費，故之前美國加關稅，只會使美國入口商承受了關稅，推高美國內物價及通脹。



今年美國大入口商沃爾瑪要求中國廠家大幅降價，驚動了中國商務部，有傳商務部謂：中美企業應攜手共同應付，如果沃爾瑪執意如此，那等待沃爾瑪的，就不只是約談了。



會有甚麼在等著？走著瞧，中美關稅之戰，可能就是韓戰時的「鐵原保衛戰」了。如大家對鐵原保衛戰不熟，簡單一句，就是美軍想偷襲消滅志願軍的軍需供應，不過是偷雞唔到蝕把米。

(3)特朗普會見百名美企CEO



3月11日特朗普在白宮會見百名美企CEO，解釋其關稅政策。



之所以要召百名美企CEO來見，明顯是大美企的利益受特朗普的關稅政策所傷，特朗普要作安撫，給出的理由應是：「重建美國，製造業重回美國」。



不過企業CEO會怎想？



阿哥，你叫我這CEO承擔愛國？你估我哋係中國國企，個個紅心向中央呀！



近日標普500市值已蒸發4萬億美元，今年年尾點有花紅呀！



當然筆者可以太看小這些企業的愛國心，太強調了他們資本主義骨子裏的愛錢心，無論如何，又是走著瞧。



不夠篇幅，只點標題：

(4)美國公布特朗普上任後的第一次CPI，看又會否血洗美股。

(5)美國國會在3月15日停擺？只剩48小時咋！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）









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