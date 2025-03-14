加入最愛專欄 收藏文章

東升西降講了一段時間，西降可能要暫停，因為西方資金要抖氣。

摩根大通在周三（12日）的最新報告指出，美股調整的最糟糕階段可能已經過去，因為信貸市場顯示出的美國經濟衰退概率遠低於其他市場。

摩通的分析顯示，美國小型股走勢反映出美國經濟衰退可能性高達50%，利率市場和大宗商品市場也表現出類似的預期。然而債市顯示美國經濟衰退的可能性僅為9%至12%。

以Nikolaos Panigirtzoglou和Mika Inkinen為首的摩通策略師寫道，最近的下滑似乎更多地是由量化基金頭寸的調整所推動，實際上並非與美股基本面或者基金經理調整美國經濟風險預期相關。

他們指出，共同基金和美國固定收益養老基金及一些主權財富投資者，將在本月底或者季度末重新平衡買盤，此舉可能將提振美股。摩通預測，這些買盤總額將達約1350億美元。

摩通策略師們強調，如果美國股票ETF持續保持資金流入的發展趨勢，其可能意味？美股最糟糕的下跌階段已經結束。

周三，美股ETF市場顯示出樂觀情緒，尤其是科技業相關做多基金普遍上漲，其中FANG創新指數3倍做多ETF漲9.5%，美國半導體兩倍做多ETF漲8.6%。

3月13日A股三大指數集體下跌，但板塊行情顯示利好船舶、煤炭和海工裝備。3月13日A股板塊表現可作近日投資參考。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







【你點睇？】長和將全球43個港口出售，你是否擔心事件引發漣漪效應，影響本港企業在全球的業務？► 立即投票