躲過初一，過得十五？

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上周四（13日）筆者文「尋晚夜」因不夠篇幅留兩尾巴：

(1)美公布特朗普上任後首次CPI看會否血洗美股

(2)國會3月15日停擺？剩48小時

結果CPI溫和，國會通過臨時財政預算不用停擺但美股仍遭血洗，原因？

躲過初一，未必過得十五。

美國公布2月CPI，見較溫和，市場分析是美國總統特朗普的高關稅推高美國國內物價未咁快彰顯，因為特朗普對墨西哥和加拿大加關稅一拖再拖，拖至3月才執行，故美國2月CPI未能反映。對中國的高關稅亦是在3月才加，加上美入口商已早早存貨應對，這批平貨好歹也可耗上一、兩個月。故不到4月CPI（要5月公布）不會見真章。

因此美2月仍溫和的CPI，只可看成是過得初一，尚有十五待過。即是由特朗普加關稅，推動美物價和CPI升，壓縮了美聯儲局的減息空間，這便不利美股和美經濟了。

美國大行今時估美聯儲局可能只在6月才有機會減息，原因簡單，美聯儲局不看看美國5月公布的4月CPI，能夠膽貿然減息？初一已安然，十五可有突變？美國的大投資者說不準，只好寄望6月有沒有機會減息。如無，美股再升也只是供另一批投資者出貨。

高盛認為前一輪美股跌，是因對沖基金和炒風向的資金(CTA)沽貨，到上周已沽得七七八八（圖一），沽貨資金除流入亞洲股市及中港股市外，也流入了歐洲股市（圖二）。至於上周五（14日），美股見回升，是死貓彈，還是真跌完，還得觀察。

要觀察的，是美國債市

上周四晚，美國國會通過了臨時財政預算，提供了資金夠美政府運作至今年9月。這個臨時財政預算案之所以能獲得通過是因在野的民主黨國會代表，由之前信誓旦旦話不惜美政府停擺也不會通過這個臨時財政預算，突然轉軚，贊成通過。

對這個轉軚不必太驚訝，也不必太指責轉軚者，十九世紀的德國鐵血首相俾斯麥(Otto von Bismarck)已講過，政治家的承諾，較戀人的山盟海誓尤為脆弱(Politician's promise is more brittle than a lover's oath)。

這位轉軚大叔舒默(Charles Schumer)所給出的轉軚理由也十分完美：不想害苦民生。反對臨時預算案是為反獨裁，贊成預算案則是為民生。一個反獨裁、一個民生，故贊成和反對都是正義之事。

事實？民主黨要求共和黨在另外一些民主黨所倡議的提案作支持，這些政治交換，在美國民主、共和兩黨間，層出不窮。

滯脹隱憂

民主黨這個轉軚不是沒有後果的。

轉軚消息一出，期貨、利率、金、通脹預期立升，股立跌，而30年美長債的外國買家立縮沙。

市場之所以有這麼大反應是因為美國財赤在2025年首五個月已增1.1萬億美元，但2月份的稅入則未足支出的一半（圖七）。當市場預期民主黨可以為挽救美國財赤的救命索時，它都突然斷纜，怎好？

怎好，怎好，選出特朗普的人應知道，特朗普的工作重點，首在控制美墨邊境的非法移民，最不重的是美國經濟和美通脹（圖八）。

特朗普不看重美經濟與通脹，結果？亞特蘭大聯儲將美國第一季GDP預期從+3.9%下調至衰退的-2.8%，下調幅度之大，令人咋舌，下調未必有咁大嘅，但有下調則是共識。

好了「十五」來了。

當經濟下滑，而又因通脹高企，未能以減息去刺激經濟時，就會出現滯脹。滯脹一如人體的濕熱，會使你渾身乏力，囉囉孿，食唔到，拉不出，坐立難安。美國在70年代曾有近十年的滯脹期，美股橫行近十年，歷史會否重覆？走著瞧。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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