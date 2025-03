躲過初一，過得十五？

加入最愛專欄 收藏文章

上周四(13日)筆者文「尋晚夜」因不夠篇幅留兩尾巴:

(1)美公布特朗普上任後首次CPI看會否血洗美股

(2)國會3月15日停擺?剩48小時

結果CPI溫和,國會通過臨時財政預算不用停擺但美股仍遭血洗,原因?

躲過初一,未必過得十五。

美國公布2月CPI,見較溫和,市場分析是美國總統特朗普的高關稅推高美國國內物價未咁快彰顯,因為特朗普對墨西哥和加拿大加關稅一拖再拖,拖至3月才執行,故美國2月CPI未能反映。對中國的高關稅亦是在3月才加,加上美入口商已早早存貨應對,這批平貨好歹也可耗上一、兩個月。故不到4月CPI(要5月公布)不會見真章。

因此美2月仍溫和的CPI,只可看成是過得初一,尚有十五待過。即是由特朗普加關稅,推動美物價和CPI升,壓縮了美聯儲局的減息空間,這便不利美股和美經濟了。

美國大行今時估美聯儲局可能只在6月才有機會減息,原因簡單,美聯儲局不看看美國5月公布的4月CPI,能夠膽貿然減息?初一已安然,十五可有突變?美國的大投資者說不準,只好寄望6月有沒有機會減息。如無,美股再升也只是供另一批投資者出貨。

高盛認為前一輪美股跌,是因對沖基金和炒風向的資金(CTA)沽貨,到上周已沽得七七八八(圖一),沽貨資金除流入亞洲股市及中港股市外,也流入了歐洲股市(圖二)。至於上周五(14日),美股見回升,是死貓彈,還是真跌完,還得觀察。

要觀察的,是美國債市

上周四晚,美國國會通過了臨時財政預算,提供了資金夠美政府運作至今年9月。這個臨時財政預算案之所以能獲得通過是因在野的民主黨國會代表,由之前信誓旦旦話不惜美政府停擺也不會通過這個臨時財政預算,突然轉軚,贊成通過。

對這個轉軚不必太驚訝,也不必太指責轉軚者,十九世紀的德國鐵血首相俾斯麥(Otto von Bismarck)已講過,政治家的承諾,較戀人的山盟海誓尤為脆弱(Politician's promise is more brittle than a lover's oath)。

這位轉軚大叔舒默(Charles Schumer)所給出的轉軚理由也十分完美:不想害苦民生。反對臨時預算案是為反獨裁,贊成預算案則是為民生。一個反獨裁、一個民生,故贊成和反對都是正義之事。

事實?民主黨要求共和黨在另外一些民主黨所倡議的提案作支持,這些政治交換,在美國民主、共和兩黨間,層出不窮。

滯脹隱憂

民主黨這個轉軚不是沒有後果的。

轉軚消息一出,期貨、利率、金、通脹預期立升,股立跌,而30年美長債的外國買家立縮沙。

市場之所以有這麼大反應是因為美國財赤在2025年首五個月已增1.1萬億美元,但2月份的稅入則未足支出的一半(圖七)。當市場預期民主黨可以為挽救美國財赤的救命索時,它都突然斷纜,怎好?

怎好,怎好,選出特朗普的人應知道,特朗普的工作重點,首在控制美墨邊境的非法移民,最不重的是美國經濟和美通脹(圖八)。

特朗普不看重美經濟與通脹,結果?亞特蘭大聯儲將美國第一季GDP預期從+3.9%下調至衰退的-2.8%,下調幅度之大,令人咋舌,下調未必有咁大嘅,但有下調則是共識。

好了「十五」來了。

當經濟下滑,而又因通脹高企,未能以減息去刺激經濟時,就會出現滯脹。滯脹一如人體的濕熱,會使你渾身乏力,囉囉孿,食唔到,拉不出,坐立難安。美國在70年代曾有近十年的滯脹期,美股橫行近十年,歷史會否重覆?走著瞧。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







【你點睇?】陳智思認為應制訂指標,衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同?► 立即投票