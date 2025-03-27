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恒指昨（26日）漲0.6%，報23483點；恒生科技指數漲1%，報5573點；國企指數漲0.4%，報8654點；紅籌指數漲0.1%，報3849點。季結前，是真好還是托住好，走著瞧。

商務部消費促進司司長李剛表示，目前正指導各地商務部門會同相關部門有序開展汽車流通消費改革試點申報工作，加緊編制試點工作方案。後續將按照「成熟一批、啟動一批」原則，確定試點城市名單。個股方面，零跑(09863)近期新開門店72家，截至2025年3月25日，零跑汽車在全國已有907家門店。另外，公司中標紅旗G117項目採購；據悉，比亞迪(01211)董事長王傳福公布今年總銷量目標為550萬輛，其中海外市場銷量預計超80萬輛。

市場調查機構IDC報告稱，全球半導體市場在2024年復甦後，預計2025年將實現穩步增長，AI需求的持續增長和非AI需求的逐步復甦是主要驅動力。此外，美國大型科技公司正敦促特朗普政府重新審視美國的全球半導體戰略。這些公司稱，美國所謂的「人工智能擴散規則」限制了能夠出口到大多數國家的人工智能處理器的數量。

2024年，招商銀行(滬:600036)累計漲幅達到52%。截至今年3月25日，招商銀行年內累計漲幅達到14.7%，在42家A股上市銀行中排名第一。其中，3月19日，招商銀行盤中一度觸及46.1元人民幣，創下自2022年2月份以來的新高。股價高企，應多股東才是，但據Wind數據顯示，招商銀行A股股東總數從2023年末的64.8萬戶減少至2025年2月末的39.4萬戶，降幅接近40%，分季度看，2024年第四季度減少6.3萬戶，為全年最高。

招商銀行H股(03968)股東數量也在減少，但降幅明顯低於A股，2023年末至2025年2月末僅減少1280戶。

招行股東減近半，但股價仍見新高，似反映出貨者多為散戶，其所出之貨為大戶吸納。

3月19日，平安人壽公告，平安資管受託平安人壽資金，投資於招商銀行H股股票，於3月13日達到招商銀行H股股本的10%，根據香港市場規則，觸發平安人壽舉牌。這是平安人壽年內第二次舉牌招商銀行H股。

另據港交所披露易數據，今年以來，中國平安集團(02318)及其子公司已經連續多次買入招商銀行H股，累計增持達到1.17億股。

股入強者手，後市有看頭？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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