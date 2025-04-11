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政政經經 - 石鏡泉

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2025-04-11

撈唔撈

#股市 #政政經經 #撈貨 #財金大勢

　　昨（10日）文「撈」是成於前日下午6時許，其後美國夜期尚再跌多500多點，唔使撈啦！點知特無譜鬆口，咁就乜都彈晒上去，撈唔撈好？

 

　　昨文提供了N隻10%以上息之股，如以前日收市價買入，以前日低位價作止蝕，持之半年且看成績如何？

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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