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昨日（29日）《金融界》有位作者宣布，特朗普關稅戰打贏了，特朗普將可收到對中國加徵的145%關稅。特朗普功過簿上會被記上一筆。而中國的出口商，在這場由特朗普掀起的關稅戰，亦可被記上一筆。兩筆數會被怎記？

要求中國供應商大幅降價10%的沃爾瑪(US.WMT)最終還是敗下陣來，近日沃爾瑪通知中國供應商恢復出貨，新進口關稅的成本將由美國客戶承擔！

自美國總統特朗普所謂「對等關稅」以來，全球零售巨頭沃爾瑪的態度出現戲劇性變化。從最初要求中國供應商自行承擔高額關稅，到短短20天後逼於庫存壓力選擇自行吸收關稅、恢復中國進貨。

3月中旬有消息顯示，沃爾瑪要求一些中國供應商大幅降價，以便將美國政府新一輪對華關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者。這對於中國供應商來說，則意味著極高的成本壓力。據悉，部分廚具和服裝供應商企業被要求在每輪關稅調整中降價10%，這幾乎等同於讓供應商承擔全部新增關稅成本。因此，該要求遭到眾多中國供應商的抵制。

3月13日，商務部新聞發言人回應沃爾瑪被約談相關問題時指出：「我們注意到了媒體的有關報道，也陸續收到了部分企業的反映。為此，我部相關司局向沃爾瑪公司了解了有關情況，沃爾瑪公司對相關情況進行了說明。」

國家跪了，即是死了

阿爺出手，以外交手段處理，商界定價，唔單只講，仲做：

1950年代韓戰，不是解放軍去與美軍打，而是中國人民志願軍與你美國正規軍打。今次也是中國商界志願軍和你特朗普打，個人資本主義怎頂得住國家資本主義和中國商界志願軍？乜叫做國家資本主義？是之謂也。

4月10日，在商務部舉行的例行新聞發布會上，商務部新聞發言人何咏前在會上表示，商務部已組織有關商協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業拓寬內銷渠道。4月11日以來，京東(09618)、阿里巴巴(09988)、物美等頭部企業積極響應政策號召迅速出手，提出對出口受阻而庫存積壓的企業，開通「綠色通道」，提供渠道便利，幫助企業提升國內市場認知度、開發新產品，通過多種方式幫助外貿企業拓展市場。

特朗普的關稅戰贏了，因為他的確可收到所加徵的145%關稅，之不過這個關稅是先由沃爾瑪付，再被轉嫁到美國消費者頭上，美國零售價必升，通脹怎下？特朗普的減稅願望怕只能望了又望。這在美國人民，又是消費者，又是選民，會怎去記特朗普這筆功過？

中國的出口商，在抗特無譜的苛徵關稅，給日本和不少早前向特朗普關稅急急下跪的國家上了一課。對美國的霸凌，跪了即是死了，不跪，豎起鐵板，自然會有生路，因為特無譜隻腳踢鐵板踢斷了。當然，此中尚要有個有底氣的政府，可號令全國資本家，齊齊：「氣昂昂，雄糾糾，齊豎鐵板，俾你踢到夠。」

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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