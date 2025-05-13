道理在大炮射程範圍內

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中美在日內瓦經貿發布會談聯合聲明，同意大幅降低加徵的關稅「為期90天」。美貿易代表謂中美分歧不是預期中大，真是死鴨子嘴硬，無譜的145%關稅仲唔夠分歧大？

美方暫停2025年4月2日實施24%的關稅，保留10%的關稅；美方取消2025年4月8日、4月9日宣布加徵的報復性關稅--總體上來講，將對中國商品關稅從145%下調至30%。

其中的細節對全球市場至關重要：

1、受此消息影響，美股期貨（納斯達克100指數期貨上漲3.3%）、離岸人民幣大漲--這一次衝高後並未回落。金價則大幅下跌。

2、聯合聲明中的具體舉措僅僅是提到了關稅部分，並沒有涉及雙方關心的其他議題。因此從這份聲明中更多看到的是「相互理解、相互尊重」。

3、設定了「90天暫停期」，在這90天之內將繼續展開磋商，以確定「24%的關稅」是否會被加徵。換句話說，這更像是「停火協議」而非「和平條約」。短期內是利好，但整體形勢並未根本改善，二次加徵的風險依舊存在。對投資者而言，充分享受這一波風格切換帶來的短期「紅利」即可，但更要對接下來結構性分歧的博弈有充分的準備。

4、看上去更像是中美「第一階段貿易協議續集（過渡）」，而非真正的「第二階段貿易協議」。換句話說，這是短期解決方案--擱置了爭議，解決的是談判中較為容易的部分，接下來將進入談判中最困難的部分。只能說是個好兆頭，並不能說是個好消息。

5、美國財長貝森特在新聞發布會上稱，與中國的談判中沒有討論貨幣問題--任何有關匯率的表述都至關重要。

6、很明顯，中國在談判中佔據上風（並沒有做出讓步，甚至沒有承諾採購美國商品），因為特朗普面臨2026年的中期選舉，同時對貨架空空如也的擔憂或許加劇了此次會談的緊逼性。此外，在談判中美國團隊多少受到了特朗普的牽制，因為他不斷發帖提高市場的預期。

更甚者，印巴之戰，彰顯了中國的軍事實力，要談可以，要打奉陪。美國扶不起阿三來搞事，怎能不立刻「和平」下來？90天之內，之後怎談？中國要求簡單，一直都是公平、尊重、對等，因為中國人不再受你美國的一套。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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