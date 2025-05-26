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上周美港兩地均落下了兩顆炸彈，會炸開花啦！

「金融界」作者大江大河報道：

5月21日，香港廉政公署宣布偵破一起涉及住宅開發項目貪污造假案件，涉事樓盤為長實集團(01113)開發的觀塘安達臣道「港人首置盤」項目。該計畫地塊由長實集團於2020年5月以49.5億元競得，計畫興建6座近3000戶住宅。其中1000戶將以市價8折出售，作為港人首次置業的上車盤。

香港廉政公署通報稱，該項目鋼筋工程分包商為提高利潤，涉嫌向工程監督人員提供賄款、禮物等，換取對鋼筋工程品質的寬鬆監管及文件造假，導致6座樓鋼筋數量不足及移位。

香港廉政公署執行處總調查主任雷家聰表示，廉署較早前接獲貪污投訴，起初只涉及屋苑6座大廈中其中一座，但廉署調查發現，屋苑全部6座大廈都有鋼筋配置與圖則嚴重不符的情況，地盤多處的鋼筋工程均出現不同程度偏離獲批准圖則設計的情況，涉及鋼筋的數目、距離、粗幼及位置等，又發現有分判商所使用的鋼筋材料及扎鐵工人數量亦有減少的現象。

上周，香港廉政公署以涉嫌行賄、收賄等罪名逮捕10名男子。經風險評估，大樓整體結構無危險，已要求提供補救措施。對於此事，長實集團回應稱，高度關注此案，支持廉署行動，正與香港房屋署討論後續處理。

長和（00001）、長實（01113）股價可見圖一、圖二。

美國國債評級再被下調

中信證券分析稱：在標普與惠譽分別於2011年，2023年下調美國國債評級至AA1後，到今年5月16日：

穆迪因美國赤字不斷擴大、債務利息增加以及美國債務負擔能力下降亦下調美國國債評級。這次穆迪下調評等後，5月19日市場開盤初期美股、美債出現短時間大幅波動（圖三），後續美國政府官員與美聯儲官員接連發表演說安撫了市場情緒。雖然當美國債務評級被下調事件對美債產生的波動已有所平息，但後續仍需警惕減稅法案、關稅等政策、美國經濟波動等方面對長端美債利率產生波動風險。

穆迪5月16日（當地時間）下調美國債務評級的背景為2021年以來美國國債收益率的上升導致美國債務負擔能力下降，同時美國總統特朗普的減稅法案闖關國會若成功將進一步加劇美國赤字壓力。穆迪表示美國聯邦赤字預計將擴大，到2035年將達到GDP的近9%，高於2024年的6.4%。穆迪下調評級後，美國就此失去了所有三大評級機構AAA的主權債務評級。若是總債務的話，則是逾美GDP的130%以上（圖四）。

穆迪所擔心會被通過的特朗普減稅法案包含：

個人所得稅減免永久化、遺產稅豁免延長、兒童稅收抵免增加等會增加美國赤字的政策，以及削減醫療補助、改革大學捐贈稅和學生貸款、取消清潔能源稅收抵免、對非法移民匯款徵收5%稅等支出削減措施。美國稅務聯合委員會估計，到2034年該法案將使赤字增加3.8萬億美元（佔GDP的1.1%）。穆迪也指出，若2017年減稅法案延長（其基準預測），未來10年聯邦財政主要赤字將增加約4萬億美元（圖五）。

大美麗法案造就大債務危機

該法案在上周四（22日），以215對214票，以一票之微被通過，特朗普稱之為「One Big Beautiful Bill」，美籲參議院也盡快通過。

從歷史表現來看，主權評等下調對美股的短期抑制更為顯著，負面影響持續約1周至2周；而長端美債利率受其影響更為短暫，兩次均未有明顯的持續上行，或因下調時點在美國債務危機化解時點後，且美國債務評級被下調後，市場避險需求推動資金湧入美國國債市場，反而會推動美債利率出現一定程度下行。雖然當前評級下調引發的波動已平息，但後續仍需警惕減稅法案、關稅政策及美國經濟波動等對長端美債利率產生波動風險。

假如之後美30年債息再升上5厘就是警號再臨。這不是不可能，因為作為美債最大買家的日資，近日亦因日本國內息口急升（圖六），全遏抑了可以購買美債的資金，此水源稍有枯竭，美債息要回下也就困難了，要解決這困難得靠穩定幣，這在上周一文已有分析。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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