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每屆美國新總統上任，都有100天的蜜月期，就是在這100天內，新上任的美國總統可以用總統命令(Executive Order)，繞過國會做很多踩灰色地帶的好事、壞事。

如今特朗普的100天已過去了，為甚麼還有多出了28天的蜜月期？

5月28日，全球首富、美國「政府效率部」負責人馬斯克在社交平台上宣布，他將正式離開特朗普政府，而這天剛是馬斯克在「政府效率部」任職滿128天。馬斯克作為「特殊政府僱員」，在美國政府一年內服務不得超過130天。馬斯克這次官宣似乎是合乎承諾、不違規，但所有人都知道，如果特朗普想留人，又或馬斯克想留低，這個130天期限總有萬七種方法可以繞過去，到128天就拜拜，應是你情我願，正式「離分」了。

馬斯克削赤，阻不了特朗普大花筒

2024年美國大選期間，馬斯克棄其原本的民主黨身份，耗資近3億美元助力共和黨的特朗普當選總統，筆者相信馬斯克當時是有其愛美國之心，才不惜拋「車廠」而入白宮的。的確，他的「政府效率部」一上場就大刀闊斧砍政府內的浮奢、貪污，未能立時砍得一萬億美元的政府支出，但短短百日已砍去1400億美元的政府支出，再撐之半年一載、兩載，要砍去一萬億的美政府支出也不一定無望。如真能砍去萬億美政府支出，美國財政便會被世人覺得有救。

為甚麼謂馬斯克能削一萬億美元美國政府支出，世人就會對美國財政安心，有得救？

今年1月6日，特朗普未就職任總統前，筆者有文《馬斯克怎削美財赤》（圖一），文中列出美政府2023年6.1萬億美元財政預算去向（見表）。文內指出，如削赤成功會對局外人有甚麼後果，如削赤不成功又會有甚麼後果。這些後果影響超大，故以下用紅字刊出。

1. 削赤不成功（筆者認為機會細，點都會削到些）



美債會續濫印，但大買債人（中、俄、沙特）少了，美債息會升，不利美經濟，美股、美匯可因美息升而有支持，但終會因美元氾濫而跌。這情況利金，利人仔、A股。

2. 削赤成功（筆者亦認為這機會亦細，因為美國既得利益團體必會反對，以致暗殺馬斯克）



全球會因為美債不再濫印而出現美元荒，致美息急升，全球借美元債者會被割韭菜，不利非美元資產。金、人仔、A股會有壓力。

怎定馬斯克削赤是否成功？

2023年美財政支出：6.2萬億美元

2023年美政府收入：4.4萬億美元

2023年美是年財赤：1.7萬億美元

有謂「取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下」，如2025年1月至3月間，馬斯克能叫砍2萬億美元或更多的財赤，是唔打得都睇得；如只叫砍1萬億美元或更少的財赤，怕馬斯克要去見馬克思，瓜得。

補充一句，如馬斯克叫砍美2萬億美元財赤，等同美國聯儲局叫縮表。上次聯儲局叫縮表，未縮之前，美股已縮。

今時馬斯克正式離開白宮，亦即是馬斯克幫特朗普削財赤之夢滅，結果？

暫時只能削到1400億美元之政府支出，這不是馬斯克削政府開支之法無用，起碼馬斯克原打算削美軍費支出30%至50%，即可削2000億至3000億美元，但今時特朗普反增軍費千多億，必然加大了美政府的財政支出。美國財赤危機加重，出現甚麼情況？

美債買家要求愈來愈高息

全球美債投資者對美債失信心，反映出來的是對較長期的美債拍賣冷淡，並要求更高的美債息率來作保險，對付未來會走高的美息。

上周四（29日）（美國時間）拍賣的7年期美債，拍賣者要求4.194%利息，是較上月拍賣時貴了7個基點，亦是自2022年以來同樣債券拍賣的最高息者（圖二）。新拍賣的美債息愈高，即未來美國政府的付息將會更多。

特朗普知死了，故於5月30日邀請聯儲局主席鮑威爾到白宮討論經濟（是自2019年以來首次），其實應是迫鮑威爾要減息，鮑威爾會否順從？不知，如順，可以下次美議息時便減；如不順，美債、股將又一跌！

對馬斯克言，筆者只能贈佢兩句：削赤未成先拜拜，長使英雄淚滿襟！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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