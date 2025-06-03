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據《金融界》作者青楓報道，中美關稅問題再度引發市場擔憂，盤中恒指一度跌2.6%失守23000點，恒生科技指數一度跌超3%。但午後港股整體回升，跌幅明顯收窄。

截至全天收盤，港股恒生指數跌0.6%報23157點，恒生科技指數跌0.7%報5134點，國企指數跌0.9%報8359點，紅籌指數跌0.9%報3936點。

大型科技股漲跌互現，阿里巴巴(09988)跌0.6%，騰訊控股(00700)漲0.04%，京東集團(09618)跌0.2%，小米集團(01810)漲1.3%，網易(09999)漲1.05%，美團(03690)跌1.7%，快手(01024)跌1.6%，嗶哩嗶哩(09626)跌2.5%。

黃金股集體收漲：赤峰黃金(06693)漲超5%，靈寶黃金(03330)和山東黃金(01787)漲超3%，因俄烏衝突升級以及美國再次威脅要對進口鋼鐵和鋁徵收雙倍關稅之際，促使投資者轉向避險黃金。金價走強，現貨黃金升破每盎司3350美元。

穩定幣概念股飆升：移卡(09923)漲近40%，聯易融科技(09959)漲超15%，眾安在綫(06060)漲9.6%；香港特別行政區政府5月30日在憲報刊登「穩定幣條例」，意味著「穩定幣條例」正式成為法例，進一步完善香港的數位資產活動監管框架。

汽車股集體走低，蔚來汽車(09866)、理想汽車(02015)收跌超2%，比亞迪股份(01211)跌1.9%。工信部有關負責人稱，將加大汽車行業「內捲式」競爭整治力度，堅決維護公平有序的市場環境。內房股普跌：龍湖集團(00960)跌5.1%；中指研究院報告稱，5月百城二手住宅均價每平方米13794元，按月跌幅擴大至0.7%，按年跌7.2%。

光大證券指出，當前恒生指數估值處於中等偏低位置，而恒生科技指數估值正處於歷史低位，從估值角度來看，港股具有較高的投資性價比。在國內政策積極發力，以及海外擾動減弱的雙重支撐下，港股市場有望延續震盪回升格局。可關注科技成長及高股息佔優的「啞鈴」策略。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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