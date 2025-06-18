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以伊戰爭似在擴散中，美國兩艘航母，加英國一艘航母，正駛向中東。此外，美國逾60架空中加油機亦調往中東。估計在兩三日後，便可在中東部署好。

導彈點打都只能如蚊子叮，要真正摧毀伊朗的地下設施，要靠轟炸機將上百噸、千噸的炸彈，精準傾注在同一點，才起到鑽地轟炸成效。以色列沒有轟炸機，只有美國有，此即美國會參戰了。是否如此，兩三日後揭盅。美國一加入，喔！俄、巴、中呢？

「金融街」報道，恒生指數昨日（17日）跌0.3%，報23980點；恒生科技指數跌0.2%，報5291點；國企指數跌0.4%，報8694點；紅籌指數跌0.3%，報4127點。創新藥概念股回調，腦機接口飆漲。

大型科技股中，阿里巴巴(09988)漲1.7%，騰訊控股(00700)漲0.8%，京東集團(09618)漲0.5%，小米集團(01810)跌0.3%，網易(09999)跌0.6%，美團(03690)跌0.5%，快手(01024)跌1%，嗶哩嗶哩(09626)漲0.2%。

創新藥概念股大幅走低，其中，綠葉製藥(02186)跌11%，先聲醫藥(02096)跌10.5%，三生製藥(01530)、諾誠健華(09969)、遠大醫藥(00512)、再鼎醫藥(09688)等多股跌超7%以上；市場憧憬以伊衝突緩和，黃金股、石油股、軍工股等避險板塊集體回調。

另一方面，隔夜美股腦再生科技(US.RGC)飆漲283.12%，助推港股腦機概念股走高，南京熊貓電子(00553)飆升38%表現搶眼，腦洞科技(02203)、微創腦科學(02172)跟漲；花旗上調澳門6月賭收預測至190億澳門元，濠賭股上漲明顯，5月iPhone在華銷量居首，蘋果概念股拉升。

雖然創新藥概念股回調，但國家藥監局組織已起草了《關於優化創新藥臨床試驗審評審批有關事項的公告（徵求意見稿）》，其中提到，為進一步支持以臨床價值為導向的創新藥研發，提高臨床研發質效，對符合要求的創新藥臨床試驗申請在30個工作日內完成審評審批。

東吳證券認為，當前市場處於存量博弈狀態，表現相對無序。從短期來看，「電風扇」式的主題輪動仍將持續。在「電風扇」式的輪動行情中，把握高切低（注：賣出高位股，買入低位股）節奏是超額收益的關鍵，而當前創新藥、新消費等熱門主題可能已經階段性見頂。創新藥、新消費見頂後，建議關注AI推理算力及應用、可控核聚變、軍工、商業航天、固態電池及深海科技等泛科技方向機會。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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