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「金融界」7月2日報道，港股高開低走，在低位窄幅震盪。

截至收盤，恒生指數漲0.6%，報24221點；恒生科技指數跌0.6%，報5269點；國企指數漲0.5%，報8724點；紅籌指數漲1%，報4092點。

大型科技股多數走高，阿里巴巴(09988)跌0.4%，騰訊控股(00700)跌0.3%，京東集團(09618)漲0.1%，小米集團(01810)漲0.3%，網易(09999)跌1.3%，美團(03690)漲0.6%，快手(01024)跌2.8%，嗶哩嗶哩(09626)跌2.2%。鋼鐵板塊午後持續拉升，重慶鋼鐵(01053)收漲超91%，鞍鋼股份(00347)收漲超12%，中國東方集團(00581)收漲超11%；奈雪的茶(02150)漲超33%，東方甄選(01797)漲超9%；弘業期貨(03678)跌超13%，金山軟件(03888)跌超9%。

企業消息方面：

比亞迪(01211):1至6月新能源汽車產量約213.7萬輛，按年增長30.9%；總銷量約214.6萬輛，按年增長33.04%。

元亨燃氣(00332)：截至2025年3月31日止財年經營業務總額8.1億元，按年下降83.7%；公司擁有人應佔虧損19.2億元，按年擴大285.3%；每股基本虧損29.27分。

中國鐵建(01186)：下屬公司中標海外項目，合同金額合計約37.8億元人民幣。

中國水務(00855)：截至2025年3月31日財年業績，收入約116.6億元，按年降9.4%；淨利潤約10.7億元，按年降29.9%。

信證：南向資金續流入港股

新世界發展(00017)：對部分現有境外無抵押金融債務進行再融資，涉資約882億元現有境外無抵押金融債務。

中國生物製藥(01177)：鹽酸安羅替尼膠囊聯合化療一線治療軟組織肉瘤適應症獲批上市。

中信證券表示，在港股上市制度改革持續深化的背景下，預計優質企業赴港上市將進一步提升港股市場的資產質量及流動性水平；南向資金或將持續流入港股市場。考慮外國市場不確定性尚存，預計三季度港股市場或呈震盪向上的趨勢，隨著國內穩增長政策的加碼，四季度港股市場或迎來業績上修的契機。

匯添富基金表示，下半年港股走勢或呈現「震盪上行+結構分化」格局。核心驅動因素包括宏觀政策將聚焦高質量發展、科技創新與內需提振，疊加穩增長政策加碼，有望推動港股基本面修復；全年南向資金淨流入或突破萬億元規模，持續改善港股流動性。同時，海外區域性資金對港股關注度上升，若基本面持續改善，外資配置比例有望從低位回升。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）