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《金融界》昨（10日）報道，周四港股市場全天維持窄幅震盪走勢，恒生指數漲0.6%，報24028點；恒生科技指數跌0.3%，報5216點；國企指數漲0.8%，報8668點；紅籌指數漲1.5%，報4169點。

科技股表現低迷，阿里巴巴(09988)漲0.3%，騰訊控股(00700)跌0.2%，京東集團(09618)跌1.4%，小米集團(01810)跌0.9%，網易(09999)跌1.5%，美團(03690)跌0.5%，快手(01024)跌0.5%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.5%。內房股領漲，遠洋集團(03377)漲超27%，龍光集團(03380)漲超20%，融創中國(01918)漲超13%，龍湖集團(00960)漲超7%，萬科企業(02202)漲超5%。加密貨幣概念連日走高，國泰君安(01788)收漲10%；耀才證券(01428)金融漲超25%，市值突破230億元；蘋果概念回暖，舜宇光學(02382)收漲6%。

美圖公司(01357)：瑞銀發布研報稱，公司一直透過專注於產品質量和用戶體驗來提升付費率，預期國內消費者愈來愈願意花費購買數碼服務；加上快速滲透國外市場，公司生活場景業務2024至2027年的收入年均複合增長率可達27%，付費率可由2024年的4.6%提升至2027年的7.5%。

老鋪黃金(06181)：老鋪黃金於6月28日開設上海國際金融中心第三家門店，並於6月28日至7月6日期間推出新店開業促銷活動，需求強勁。此外，新加坡店於6月21日在濱海灣金沙酒店正式開業。摩根士丹利發布研報稱，老鋪黃金無懼限售股解禁，憑藉新店成功開業，股價表現強勁。

港股本季震盪向上

中銀香港(02388)：興業證券指，中國銀行股與全球其他銀行相比具備穩定分紅的特徵，內地主要銀行近三年派息率均穩定在30%左右水平，中銀香港和恒生銀行(00011)能夠穩定在50%以上水平，增強股東回報的可預見性和確定性。

中國銀河證券發布研報稱，回顧2025年上半年，傳媒互聯網行業內整體業績較2024年同期有明顯修復，且重點高彈性板塊後續業績具有較高確定性。建議關注：1。港股傳媒互聯網：建議關注業務均穩健增長，基本面穩固標的和盈利水平持續改善的互聯網視頻平台公司；2.AI+垂類行業：建議關注AI賦能下的內容生產相關公司：AI+影視、AI+遊戲、AI+廣告、AI+電商；3。央國企。

中信證券表示，在港股上市制度改革持續深化的背景下，預計優質企業赴港上市將進一步提升港股市場的資產質量及流動性水平；南向資金或將持續流入港股市場。考慮外國市場不確定性尚存，預計三季度港股市場或呈震盪向上的趨勢，隨著國內穩增長政策的加碼，四季度港股市場或迎來業績上修的契機。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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