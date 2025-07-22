加入最愛專欄 收藏文章

周一（21日）港股全天震盪，呈現「V」形走勢，其中早盤震盪走低，午後加速衝高隨後維持窄幅震盪。

恒生指數收市漲0.7%，報24994點，恒生科技指數漲0.8%，報5585點，國企指數漲0.6%，報9040點，紅籌指數漲1.2%，報4227點。

大型科技股中多數走高，阿里巴巴(09988)漲1.8%，騰訊控股(00700)漲0.5%，京東集團(09618)漲2.1%，小米集團(01810)漲1.3%，網易(09999)漲1.1%，美團(03690)漲2.7%，快手(01024)漲1.1%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.7%。雅魯藏布江水電工程開工，涉1.2萬億元人民幣投資，電力設備股普漲，東方電氣(01072)一度飆升700%；建材水泥股大漲，華新水泥(06655)漲超85%；鋼鐵股漲幅居前，重慶鋼鐵股份(01053)漲超25%；有色金屬概念走高，中國鋁業(02600)漲超6%；中資券商股活躍，東方證券(03958)漲超7%；石油股走強，延長石油國際(00346)漲超17%；寧德時代(03750)H股再創歷史新高。

市場熱點呈現明顯的大基建特徵，水泥建材板塊掀起漲停潮，西藏天路(滬:600326)、海螺水泥(滬:600585)等20餘A股集體封板。特高壓板塊延續強勢，中國西電(滬:601179)、許繼電氣(深:000400)等龍頭A股連續漲停。這場行情的導火線直指7月19日國務院國資委發布的2025年1號公告--經國務院批准，中國雅江集團有限公司正式組建，同日總投資達1.2萬億元人民幣的雅魯藏布江下游水電工程在林芝正式開工。

世紀工程帶旺建材股

這項被視為「世紀工程」的超級專案，採用截彎取直、隧洞引水的創新開發模式，規劃建設5座梯級電站，裝機容量預計達6000萬千瓦，相當於3個三峽電站的總規模。工程不僅創造年發電量3000億千瓦時的清潔能源，更將帶動周邊2億千瓦太陽能、風能資源的開發，形成全球最大的水風光互補清潔能源基地。據國家電網測算，項目建成後每年可減少二氧化碳排放2.5億噸，相當於再造13個塞罕壩林場。

資本市場對此反應熱烈。水泥板塊當日漲幅達6.3%，鋼鐵行業指數攀升5.8%，特高壓設備板塊成交額激增217%。機構分析指出，按照工程投資結構測算，水泥需求將新增800萬噸，鋼材消耗量突破1200萬噸，直接帶動相關產業產值超3000億元人民幣。更值得關注的是，工程配套的＋1100千伏特高壓直流輸電線路，將開創全球電壓等級最高、輸送容量最大、輸電距離最遠的新紀錄，為特高壓設備廠商帶來歷史性機遇。

據交易記錄顯示，東方電氣股價在9時30分25秒迅速回落至20.85元，顯示市場自我修正機制迅速發揮作用。業內人士分析，這極可能是交易員操作失誤所致，將19.9元的買入指令誤輸入為119.9元。香港交易所發言人表示，已關注到相關交易，將依據規則進行審查，必要時會採取取消交易等措施。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







【說說心理話】照顧者的座右銘：要先照顧自己！爸爸曾經中風、媽媽有腦退化症、哥哥患思覺失調 嘉賓分享經歷► 即睇