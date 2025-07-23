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港股昨（22日）早盤低走，探底後維持震盪向上走勢，午後小幅回落但收盤前再度衝高。

恒生指數昨收漲0.5%，報25130點，是自2021年10月以來的新高，恒指月線圖說明一切，恒生科技指數漲0.4%，報5606點，國企指數漲0.4%，報9075點，紅籌指數漲1%，報4269點。

金融界昨報道，大型科技股多數繼續上漲行情，其中，快手(01024)漲近2%，百度(09888)漲1.4%，騰訊(00700)、小米(01810)、網易(09999)、阿里巴巴(09988)均上漲，美團(03690)、京東(09618)走低。

受相關傳聞影響，煤炭股午後異動拉升上揚，蒙古焦煤(00975)漲11.55%，兗礦能源(01171)、南戈壁(01878)漲超9%，中煤能源(01898)、中國神華(01088)皆強勢；基建類股全天表現活躍，尤其是高鐵基建股漲幅明顯，中國交通建設(01800)漲7.6%領銜，中國鐵建(01186)、中國中車(01766)、中國中鐵(00390)齊漲；汽車股、光伏股、半導體股、海運股、電力股、鋼鐵股、黃金股等有色金屬股紛紛上漲。

另一方面，教育股全線下跌，連續上漲的加密貨幣概念股走低，稀土概念股、蘋果概念股、生物醫藥B類股、內銀股多數表現低迷。此外，全市場有超35隻個股跌幅在10%以上。

京東宣布領投三家具身智能企業的最新融資，近兩個月，美團、阿里、騰訊也在加速布局：宇樹科技6月完成C輪融資，阿里與騰訊為共同領投方。

經緯天地(02477)推出自主開發的全球穩定幣貨幣支付平台。

中國龍工(03339)發布盈喜，預計上半年純利約5.9億至6.6億元人民幣，按年增29%至45%。

美圖(01357)發盈喜，預計上半年純利按年增65%至72%。

世茂集團(00813)宣布7月21日完成經香港高等法院批准的協議安排程序，約115億美元境外債務重組生效。

興證：港股牛市進入漫長夏天

興業證券認為港股牛市進入「漫長夏天」，受益於國家賦能、國際金融中心地位提升及增量資金流入，下半年將持續走強。

國元香港指出，當前港股市場情緒相對良好，今年以來南下資金持續流入，到目前為止未曾有顯著流出跡象，使得港股目前出現了大規模資金沉澱。

從中長期視角來看，雖然此前國內高層會議顯示短期內出台超預期寬鬆政策的可能性較低，但為了應對關稅影響，下半年在經濟動能減弱時仍可能會有相關政策出台。政策預期仍能支撐港股估值，預計港股中長期內保持韌性。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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