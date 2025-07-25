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昨日（24日）恒指升，科指跌，兩者異走，是調整之兆。

港股昨早盤震盪走強，但午後震盪走弱，恒生指數收市漲0.5%，報25667點，恒生科技指數跌0.05%，報5743點，國企指數漲0.2%，報9257點，紅籌指數漲0.9%，報4334點。

「金融界」7月24日報道，科網股多數走低，阿里巴巴(09988)跌0.5%，騰訊控股(00700)漲0.9%，京東集團(09618)跌0.6%，小米集團(01810)漲0.1%，網易(09999)跌3.2%，美團(03690)漲0.9%，快手(01024)跌2.2%，嗶哩嗶哩(09626)跌2.3%；芯片股全天走強，ASMPT(00522)漲11%，華虹半導體(01347)漲7%，中芯國際(00981)漲3.1%；生物醫藥股走高，聖諾醫藥(02257)漲超15%；中資券商股活躍，中州證券(01375)漲超7%；旅遊及觀光概念股漲幅居前，中國中免(01880)漲超15%；建材水泥股多股大漲，西部水泥(02233)漲超16%；黃金股回調，山東黃金(01787)跌超4%。

浦銀國際認為近期港股資金面改善，主要由於金管局流動性投放、南向資金和外資持續淨流入、IPO市場火熱以及港股加速回購，整體港元流動性環境仍保持寬鬆。接下來半年業績公布期即將開啟，目前市場預期較高。後續若因預期差出現回調，預計將會從擁擠度較高的新消費、創新藥和銀行等板塊，往擁擠度較低、估值偏低、業績有望超預期的板塊輪動，比如科技板塊、AI產業鏈相關等。

國金證券認為下半年港股大方向依舊看多，「結構性」牛市頗具韌性。人民幣與南向資金仍是港股最有力的支撐。國際格局重塑、債務周期的不可持續性侵蝕美元信用是長期命題，支撐長期弱美元敘事的底層邏輯仍在。且隨著上一輪財政周期的經濟影響逐漸下降，美國就業、消費等硬數據走弱已成為既定事實，而新一輪財政周期還在起點，節奏及經濟滯後影響仍存不確定性。長期視角下，港股期待人民幣資產的「第三輪重估」。

大行料本季仍然波動

華泰證券認為港股三季度市場或依然高波動，但壓力因素比預期更低，行情啟動時點可能更早。外部新一輪關稅談判下中國相對優勢反而上升；美國金融去監管、聯儲局繼續減息、穩定幣擴容、國債存續期調整等多重因素助力下，美匯指數有進一步下跌空間，人民幣升值利好港股表現；內部「反內捲」加碼、互聯網電商負面壓力減輕以及地產政策都有一定積極變化。

中金公司認為支撐港股資金面的長期宏觀因素並未轉向，資金充裕但優質資產有限的局面或將延續，但是節奏上，三季度面臨多方面流動性邊際趨緊的壓力，包括金管局或繼續回收流動性、周邊美元環境趨緊、IPO/配售仍有一定供應壓力，不排除造成一定干擾。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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