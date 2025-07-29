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恒指昨（28日）微漲，科指微跌，創新藥及穩定幣概念股走強，光伏、煤炭等周期股走低。

《金融界》報道，周一港股市場走勢分化，恒指高開高走衝高回落，隨後保持窄幅震盪向上走勢，科指高開低走低位震盪，收盤前小幅回升。恒生指數收市漲0.7%，報25562點（圖一）；恒生科技指數跌0.2%，報5664點；國企指數漲0.3%，報9177點；紅籌指數漲0.1%，報4327點。

科技股走勢互現，阿里巴巴(09988)漲2.2%，騰訊控股(00700)漲0.9%，京東集團(09618)漲0.5%，小米集團(01810)跌1%，網易(09999)跌1.4%，美團(03690)跌0.5%，快手(01024)漲0.3%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.2%；創新藥、大金融板塊表現突出，恒瑞醫藥(01276)漲超24%，康希諾生物(06185)漲超10%（圖二），中國平安(02318)收漲3.5%；加密貨幣概念股普漲，漲超16%；穩定幣概念漲幅居前，華興資本控股(01911)漲超16%；光伏、煤炭、有色金屬等板塊走弱；新消費概念繼續回調，老鋪黃金(06181)跌超4%；贛鋒鋰業(01772)跌超6%，蜜雪集團(02097)跌5%。

華泰證券研報表示，往後依然看好港股市場機會，恒生科技修復空間或更大。全球廣義流動性可能依然充裕，在這個情況下，各類資產預期回報決定資金流向方向，資金流向方向影響市場漲跌水平。

即便經歷了年初至今的大幅反彈，市帳率(PB)、股本回報率(ROE)視角下中國資產估值水平依然相對折讓，具有估值性價比，尤其是考慮到匯率變化，人民幣仍被低估，或有進一步升值的空間，港股市場在全球的吸引力有望提高。

浦銀國際分析指出，近期港股資金面改善主要由於金管局流動性投放、南向資金和外資持續淨流入、IPO市場火熱，以及港股公司加速回購，整體港元流動性環境仍保持寬鬆。接下來半年報業績公布期即將開啟，目前市場預期較高。後續若因預期差出現回調，預計將會從擁擠度較高的新消費、創新藥和銀行等板塊，往擁擠度較低、估值偏低、業績有望超預期的板塊輪動，例如科技板塊，AI產業鏈相關等。

國金證券：結構性牛市具韌性

國金證券表示，展望下半年，我們認為港股大方向依舊看多，「結構性」牛市頗具韌性。人民幣與南向資金仍是港股最有力的支撐。國際格局重塑、債務周期的不可持續性侵蝕美元信用是長期命題，支撐長期弱美元敘事的底層邏輯仍在。

隨著上一輪財政周期的經濟影響逐漸下降，美國就業、消費等硬數據走弱已成為既定事實，而新一輪財政周期還在起點，節奏及經濟滯後影響仍存不確定性。長期視角下，港股期待人民幣資產的「第三輪重估」。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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