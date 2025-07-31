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上周五（7月25日），本欄文：「恒指科指異走」，是調整之兆。24日恒指收25735點，昨日（30日）恒指再跌三百餘點，收25176點，但怕仍未跌夠，下望24300點？

「金融界」報道，周三恒生指數收市跌1.4%，報25176點；恒生科技指數跌2.7%，報5490點；國企指數跌1.2%，報9038點；紅籌指數漲0.5%，報4349點。

大型科技股普跌，阿里巴巴(09988)跌3%，騰訊控股(00700)跌1.1%，京東集團(09618)跌2.7%，小米集團(01810)跌1%，網易(09999)跌0.5%，美團(03690)跌0.9%，快手(01024)漲0.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.1%。石油股表現突出，醫藥股午後回調走軟，中國石油股份(00857)漲3.8%，藥明康德(02359)漲0.3%，滙豐控股(00005)績後收跌3.8%，恒生銀行(00011)跌7.4%，汽車概念股多數走低，理想汽車(02015)跌超12%，寧德時代(03750)跌超7%，蔚來(09866)、比亞迪股份(01211)、小鵬汽車(09868)均跌超5%；中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)跌超5%。

中國中車(01766)：公司近期簽訂若干項重大合同，涉資約329.2億元人民幣，約佔2024年營業收入的13.4%。

中國電力(02380)：上半年合併總售電量為6253萬兆瓦時，按年減少2.8%。

金山雲(03896)：與小米訂立2025年小米合作框架協議，將從小米集團採購IDC相關服務及網路硬體設備。

越秀交通基建(01052)：上半年廣州北二環高速路費收入累計5億元人民幣，按年下降0.5%。

華寶國際(00336)：進一步認購中國浙商銀行金融產品，合計投資總額為6.1億元人民幣。

英諾賽科(02577)：與聯合電子成立氮化鎵技術聯合實驗室。

瑞和數智(03680)：擬與一家獨立協力廠商機構聯合開發虛擬加密資產交易平台。

電訊數碼控股(06033)：擬斥資4000萬元收購證券業務，正式進軍香港金融市場。

誼礫控股(00076)：子公司、Goldpay及Madagascar Graphite簽訂合作協定，將研究建設一個礦產品、大宗商品交易及相關付費使用服務的平台。

上海醫藥(02607):B019新適應症獲得臨床試驗批准通知書，同意其開展難治性系統性紅斑狼瘡的臨床試驗。

券商指港股中長期樂觀

中泰國際認為，港股當前整體升勢仍較健康，核心驅動邏輯正從前期避險情緒與倉位回補，逐漸有轉向基本面改善與政策預期向好的跡象，市場或在逐漸重新定價內部基本面修復的速度和力度。但從技術指標來看，短期市場超買情緒有所堆積。

平安證券（香港）研究認為，當前港股市場仍具有較低估值，以及「賺錢效應」下的交易漸趨活躍等優勢，中長期走勢仍可保持樂觀展望。建議繼續關注人工智能、機械人、半導體、工業軟體等新質生產力等科技板塊，及政策加力支持的創新醫藥板塊以及具有消費屬性的中醫藥和醫療板塊。

華泰證券研報認為，往後看依然看好港股市場機會，恒生科技指數修復空間或更大。往後看，全球廣義流動性可能依然充裕，在這個情況下，各類資產預期回報決定資金流向方向，資金流向方向影響市場漲跌水平。即便經歷了年初至今的大幅反彈，PB（市帳率）、ROE（股本回報率）視角下中國資產估值水平依然相對折價，具有估值性價比。尤其是考慮到匯率變化，人民幣仍被低估，或有進一步升值的空間，港股市場在全球的吸引力有望提高。

銀河證券認為，展望未來，預計港股市場總體震盪向上，且以結構性行情為主。在全球權益市場中，港股絕對估值處於相對低位水平，估值分位數處於歷史中上水平。

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（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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