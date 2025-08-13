加入最愛專欄 收藏文章

恒指昨（12日）收24969點，漲0.2%，恒生科指收5439點，跌0.4%。恒指多日來未能再企25000點上，但估計今日（13日）可上破，能否企穩是後話。

半導體、芯片股漲幅居前，中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)漲超5%；中慧生物(02627)港股上市第二日再漲31%；快手(01024)跌超9%。

復星國際(00656)漲超13%。近日復星已確定在港申請穩定幣牌照，且已組建了完整的穩定幣牌照申請團隊。

晶泰控股(02228)：發布盈喜，預計中期綜合收入不少於5億元人民幣，按年增加至少約387%；預期淨利潤不少於5000萬元人民幣，按年轉虧為盈，上一年同期為虧損12.4億元人民幣。這是集團首次實現半年盈利。

金蝶國際(00268)：發布截至2025年6月30日中期業績，收入31.9億元人民幣，按年增加11.24%；淨虧損9773.8萬元人民幣，按年收窄55.1%。主要得益於雲訂閱業務的規模化效應和AI帶來的效率提升。

康師傅控股(00322)：上半年收入400.9億元人民幣，按年下降2.7%；淨利潤22.7億元人民幣，按年增長20.5%。

百勝中國(09987)：上半年總收入57.7億美元，按年增加2.3%；淨利潤5.1億美元，按年增加1.6%。

自6月下旬開始，摩根士丹利已經將觀點轉為更偏好A股，主要基於新消費主題的短期拋壓（IPO股票鎖定期解禁）、周邊因素的不確定性、二季度財報季的獲利了結等。摩根士丹利王瀅指出，若出現以下進展，香港市場可能在夏季後的某個時間恢復漲勢。

