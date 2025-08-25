Jackson Hole：Hold，等等。

加入最愛專欄 收藏文章

每年的Jackson Hole央行年會，都是美聯儲局主席說了算，但今年美國總統特朗普逼到鮑威爾埋牆角。

今時新聞不時受背後金主左右，並非報道全面。筆者今日（25日）將有關新聞加上注腳，望各位日後見此類新聞，知弦外之音，才可窺豹。

特朗普又想炒聯儲局理事助減息

8月21日晚間，美聯儲局發生了多件大事。

第一，美國司法部計劃調查美聯儲理事麗莎．庫克(Lisa DeNell Cook)。一名司法部高官周四（21日）致信美聯儲局主席鮑威爾(Jerome Hayden Powell)，告知此項調查並敦促他將庫克移出理事會。

即是炒咗佢。美國總統特朗普不可以直接炒佢，因為庫克是由美國國會委任，但特朗普又想炒人，以便安排他自己友去當此職，方便減息。

司法部官員埃德．馬丁在信中告訴鮑威爾，庫克的案件「需要進一步審查」。馬丁寫道：「在此，我敦促你將庫克女士從董事會中移除。今天就行動，否則為時已晚！畢竟，沒有美國人會認為在這種陰雲籠罩的情況下，她繼續任職是合適的。」

在此之前，特朗普已呼籲庫克辭職。庫克周三（20日）曾稱，她打算留在央行。

庫克通過美聯儲局發言人發表書面聲明稱：「我絕不會因為一條推文裏提出的問題就被逼辭職。作為美聯儲局成員，我會認真對待任何關於我財務歷史的問題，因此我正在收集準確的信息，以便回應任何合法質詢並提供事實。」

庫克頂到衡，頂到今年底都唔走，美聯儲局若果因此而不及時減息，特朗普會被激死。

9月議息續謂要看就業數據

第二，克利夫蘭聯儲局主席貝絲．哈馬克(Elizabeth Morgan Hammack)表示，如果美聯儲局明天就要作出政策決定，她不會支持減息。

哈馬克周四在懷俄明州杰克遜霍爾接受採訪時表示：「目前通脹依然過高，並且在過去一年呈現上升趨勢。根據我掌握的信息，如果會議在明天舉行，我看不到減息的理由。」

其他在周三和周四發聲的美聯儲局官員也表達了與哈馬克類似的鷹派立場。坎薩斯城聯儲局主席施密德(Jeffrey R. Schmid)則表示，通脹風險仍然高於勞動力市場風險。

這些評論與周三公布的美聯儲局7月政策會議紀錄相呼應。該會議紀錄顯示，大多數官員持相同觀點。哈馬克承認對勞動力市場的擔憂，但她指出失業率仍接近其心目中的「最大就業」(maximum employment)水平。她補充稱，失業率是最佳參考指標，因為在移民政策大幅調整的背景下，勞動力供需可能同時下降。她說：「當我綜合考量時，我認為保持適度偏緊的政策立場很重要，以便繼續推動通脹回落到目標水平。」

特朗普要趕走非法移民，黑工供應少了，但美國白人又不肯捱相對低薪的工作，有工無人做，因為白人寧願躺平攞失業救濟。

第三，亞特蘭大聯儲主席拉斐爾．博斯蒂克(Raphael W. Bostic)表示，他仍認為2025年僅減息一次是合適的，但勞動力市場的走向「可能令人擔憂」，值得密切關注。

博斯蒂克表示，他更希望美聯儲局在開始行動後保持方向一致，而不是先減息、再被逼回撤。他形容，目前的利率水平「略微偏緊」，並稱預計官員們2026年將繼續朝更中性的立場調整。

此外，波士頓聯儲局主席柯林斯(Susan Margaret Collins)表示，如果就業前景惡化，減息可能是合適的。更高的關稅可能會擠壓消費者的購買力，從而削弱消費支出。因就業市場疲軟和關稅提高的風險，對減息持開放態度。

芝加哥聯儲局主席奧斯坦．古爾斯比(Austan Dean Goolsbee)則表示，儘管近期部分通脹數據呈現緩和跡象，但服務業價格的意外急升構成「危險訊號」，他希望這一現象只是暫時的，而非通脹反彈的前兆。

作為2025年聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee FOMC)的輪值票委，古爾斯比強調，美聯儲局在9月份的政策會議前仍需審慎評估更多數據。「在我看來，9月份的會議像是一場實時的會議(live meeting)，我們不能僅憑一份報告就做出判斷。我們需要確認通脹是否真正回歸下行軌道。」

講來講去，都是要看勞工市場。

據CME「美聯儲觀察」(CME FedWatch)：美聯儲局9月份維持利率不變的機會率為25%，減息25個點子（即0.25厘）的機會率為75%。美聯儲局10月份維持利率不變的機會率為13.3%，累計減息25個點子的機會率為51.5%，累計減息50個點子（即0.5厘）的機會率為35.3%。

這些調查往往受調查機構的立場所左右。華爾街的調查多數偏向要減息。

鮑威爾講話左右上周美股走向

8月21日，因美股盤前公布數據顯示，沃爾瑪(Walmart)(US.WMT)業績不及預期，加上美國失業救濟金申請增加，美股三大指數開盤走低。截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌152.81點，跌幅為0.34%，報44785.5點；納斯達克綜合指數跌72.55點，跌幅為0.34%，報21100.31點；標準普爾500指數跌25.61點，跌幅為0.4%，報6370.17點。標準普爾500指數已連跌5個交易日。

美市場是否跌定等壞消息？

全球目光聚焦於杰克遜霍爾(Jackson Hole)全球中央銀行年會，鮑威爾於北京時間周五（22日）晚間10點發表主旨演講。

但鮑威爾會明明白白講減息或不減息？筆者在演講進行前已預先估，九成是講：睇數據(Data Dependent)，不過，數據可靠嗎？

在杰克遜霍爾年會召開前，市場的主導基調是「拭目以待」。墨爾本Capital.com的高級市場分析師Kyle Rodda認為：「目前股市仍存在看跌傾向」。他表示，目前的股票價格已經開始反映出對杰克遜霍爾會議可能帶來失望的風險，市場懷疑美聯儲是否會像利率市場所暗示的那樣大幅鴿派轉向，甚至是否會轉向。

投資策略主管John Plassard表示：「我們目前看到的是，在杰克遜霍爾會議上鮑威爾發表講話之前，投資者獲利了結以及自然地轉向高質量資產。這絕不是科技股的終結，更不是AI相關股票的終結。」

即是話跌完會升。

摩根大通資管EMEA首席策略師Karen Ward認為：「只要通脹稍微『頑固』一點，或者就業數據顯示沒有明顯下滑，市場立刻就會醒悟--『等一下，別太激動』。」

即是話跌完可以再跌。

在8月21日凌晨，美聯儲局公布的7月份的會議紀錄顯示，7月份會議上，幾乎全體決策者支持暫時不減息，只有兩人反對。會議紀錄反映了對通脹和就業的風險以及關稅對通脹的影響，聯儲局官員均存在分歧，不過，多數還是認為，通脹上升的風險比就業下滑的風險高。

多人認為，關稅的影響需要一些時間才會全面顯現。與會者指出，在《GENIUS法案》通過之後，穩定幣(Stable Coin)的使用可能會增加，並可能有助於提升支付系統的效率。他們還表示，穩定幣可能會推高對其支撐資產的需求，其中包括美國國債。

即係話，有多種利好利淡因素，要睇定啲。但華爾街就傾向看好（附圖）。

鮑威爾續耍減息太極拳

21日晚，有「新美聯儲通訊社」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos發表了一篇特別的文章，隻字不提經濟，而是描述起鮑威爾的生活狀況：

鮑威爾告訴同事，儘管他看起來老了，但並沒有感到壓力重重。72歲的他仍然保持著自己人生中最好的狀態，每周游泳3次，並跟隨私人教練鍛練。這種養生法有助於緩解壓力。

與鮑威爾密切合作的人表示，他幾乎只專注於做出正確的決定。

第一，篇幅不大，但信息量巨大。儘管壓力巨大，但鮑威爾仍然淡定。並且提到「只專注於做出正確的決定」（而不是迎合），鮑威爾即將發表的講話要說些甚麼？想必已經給了市場想要的答案。他不會被市場綁架，不會因為外界噪音就倉促表態。

第二，美聯儲局非常了解自己的處境。「新美聯儲局通訊社」在上一篇文章中分析，上周美國財政部部長貝森特(Scott Kenneth Homer Bessent)表示「美聯儲局應該考慮減息50點子」，把鮑威爾逼到了牆角。投資者因為財長講話相信了大幅減息的可能，從而買賣資產。如果鮑威爾不繼續減息，就有可能讓市場失望，並承擔拋售的責任。

第三，三位地區聯儲局主席接連講話，全部是「不支持立即減息」的言論--似乎是發出最後的訊號--市場對美聯儲局9月份減息的機會率一度被打到65%。

在杰克遜霍爾會議前，市場已經做好了鮑威爾發表鷹派講話的準備，但如果其發表「鷹派演說」，那麼市場可能會出現大跌。

對鮑威爾來說，最好的結果就是講話後美股「小漲，或小跌」，絕不能出現「大漲，或大跌」。

那三位美聯儲局官員的表態，其實就是在幫鮑威爾「墊話術」，讓市場先行消化一部分風險。這樣鮑威爾就能站在一個相對平衡的位置上，說一些「不承諾但不排除」的話。等於說，他們在幫鮑威爾降低「講話失誤導致大跌」的機會率。

鮑威爾大機會保持模糊態度，「願意減息，但不承諾減息的時間」，市場還得在焦慮和期待之間煎熬一段時間。（來源：華爾街情報圈）

這篇鮑威爾日常生活記可以看成是《出師表》--漢賊不兩立，亦可以看成是《正氣歌》，一句：「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」，就是「利息自古有加減，只是今時未合時」。

鮑威爾突然鐵骨錚錚，同你鍊過，因為特朗普是不能炒鮑威爾的。兩雄對峙，特朗普怕也只能學項羽：「奈何，奈何！」

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







