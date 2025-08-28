加入最愛專欄 收藏文章

恒指昨日（27日）午後一度狂瀉384點，科指失守5700點。

「金融界」報道，港股昨日高開低走，早盤持續盤整，午後快速下行。恒指高開101點報25626點，最多升129點高見25653點；隨後拋壓盤湧現，升幅逐步蒸發並一度倒跌。午後沽壓加重，一度最多挫384點低見25140點。恒生指數收市跌1.3%報25201點，恒生科技指數跌1.5%報5697點，國企指數跌1.4%報9020點，紅籌指數跌1.6%報4273點。

半導體、稀土概念、電子零件股大漲，汽車零售、水務股反彈；內房物管、國內零售、藥品、互聯網醫療股大跌，生物醫藥、中資券商股再度下挫。個股方面，華潤萬象生活(01209)跌超9%，石藥集團(01093)跌超6%，翰森製藥(03692)跌近6%；商湯(00020)漲近9%，農夫山泉(09633)漲超7%，蔚來汽車(09866)漲超4%。阿里巴巴(09988)漲0.2%，騰訊控股(00700)跌1.7%，京東集團(09618)跌2.5%，小米集團(01810)跌0.6%，網易(09999)跌1.7%，美團(03690)跌3.1%，快手(01024)跌3.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌2.3%。碧桂園服務(06098)跌超11%，基石藥業(02616)跌超7%，貝殼(02423)跌超6%，中金公司(03908)、滬上阿姨(02589)、蜜雪集團(02097)、萬科企業(02202)均跌超5%，藍思科技(06613)漲超7%。

企業新聞方面：

中國石油股份(00857)：上半年收入14500億元人民幣，按年減少6.7%；淨利潤840億元人民幣，按年減少5.4%。

紫金礦業(02899)：上半年收入1677.1億元人民幣，按年增加11.5%；淨利潤232.9億元人民幣，按年增加54.4%。

貝殼：上半年收入493.4億元人民幣，按年增加24.1%；歸母淨利潤21.5億元人民幣，按年減少7.2%。

越秀地產(00123)：上半年收入約475.7億元人民幣，按年增長34.6%；淨利潤約13.7億元人民幣，按年下降25.2%。

農夫山泉：上半年收入256.2億元人民幣，按年增加15.6%；淨利潤76.2億元人民幣，按年增加22.2%。

中國金茂(00817)：上半年收入約251.1億元人民幣，按年增長14%；淨利潤約10.9億元人民幣，按年增長8%。

中海油田服務(02883)：上半年收入約233億元人民幣，按年增長3.5%；淨利潤約19.6億元，按年增加23.3%。



中集安瑞科(03899)：上半年收入約126.1億元人民幣，按年增長9.9%；淨利潤約5.6億元人民幣，按年增長15.6%。

君實生物(01877)：上半年營收11.7億元人民幣，按年增加49%；歸母淨虧損約4.1億元人民幣，按年收窄約36%。

復星醫藥(02196)：上半年營收195.1億元人民幣，按年下降4.6%；歸母淨利約17億元人民幣，按年增長38.96%。

時代中國控股(01233)：發布盈警，預計中期淨虧損約33億至36億元人民幣，按年擴大。

流動性改善支撐港股

機構對股市的觀點：

招商證券指出，近期Hibor利率快速上行後逐步穩定、鮑威爾表態顯著轉鴿，內外流動性的變化均指向一個結論：港股流動性趨緊的敘事已經得到了邊際改善。流動性敘事的改善已經足夠支撐港股階段性的補漲，縮小與近期快速上漲的A股之間的差距。

華泰證券認為，往後看，外資依然有繼續增配中國市場空間。海外流動性易鬆難緊，不僅因為貨幣政策，還有金融監管、發債久期調整等，美元流動性可能趨勢偏鬆。此外，國內基本面預期改善，人民幣匯率仍有升值空間。不過，該機構也指出，當前外資在港股市場重要性已經有所下降，南向資金在互聯互通標的中成交佔比已經超過40%，其未來流入的持續性同樣甚至更加值得關注。

