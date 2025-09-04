25200區見支持？

加入最愛專欄 收藏文章

港股三大指數呈現高開低走行情，市場情緒全天表現疲弱。恒生指數收市跌0.6%，國企指數跌0.6%，恒生科技指數跌0.8%，但恒指25200點區似見支持。

《格隆匯》報道，大型科技股多數出現下跌行情，大金融股（銀行、保險、券商）、基建類中字頭等權重多數表現低迷拖累大市下行；軍工股、家電股、鋰電池股、汽車股、內房股、半導體芯片股紛紛下跌。

另一方面，創新藥成果即將亮相國際會議，生物醫藥股全線走強，藥明合聯(02268)漲超9%，互聯網醫療龍頭平安好醫生(01833)更是漲超10%；金價迭創新高，大摩上調金價年底目標至每盎斯3800美元，黃金股持續上漲，靈寶黃金(03330)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)盤中均創歷史高位，帶領銅等有色金屬股齊漲。

大型科技股多數下跌，比亞迪電子(00285)跌近5%，美的集團(00300)、比亞迪股份(01211)、小鵬汽車(09868)、小米集團(01810)跌超2%，網易(09999)、華虹半導體(01347)等跟跌。

軍工股跌幅居前，中船防務(00317)跌超8%，大陸航空科技(00232)跌超5%，中航科工(02357)跌超4%。

中資券商股大跌，國聯民生(01456)跌超5%，中州證券(01375)、國泰海通(02611)、中金公司(03908)跌超3%，中信建投證券(06066)、光大證券(06178)等跟跌。

內房股普遍走低，世茂集團(00813)跌超6%，中國金茂(00817)、雅居樂集團(03383)、萬科企業(02202)跌超3%，新城發展(01030)、遠洋集團(03377)等跟跌。

樓市積弱，內房疲軟

消息上，國盛證券研報指出，8月房地產市場整體延續調整態勢，百強房企銷售金額按月繼續下降，單月銷售降幅因上年基數較低而收窄，累計按年降幅進一步擴大。

互聯網醫療股拉升，平安好醫生一度漲超16%表現十分搶眼，刷新階段新高，最終收漲10.3%，方舟健客(06086)漲超6%，阿里健康(00241)漲超4%，京東健康(06618)、叮噹健康(09886)跟漲。

消息面上，2025年世界肺癌大會(WCLC)將於9月6日至9月9日在西班牙巴賽羅那舉行，中國藥企將在會議上展示一系列創新藥成果。根據公開訊息，康方生物(09926)、百濟神州(06160)、百利天恒(滬:688506)等中國藥企將在會議期間發布最新研究進展。

黃金及貴金屬股走強，招金礦業漲超4%、靈寶黃金漲超6%，紫金礦業(02899)、集海資源(02489)、山東黃金等跟漲。

消息面上，摩根士丹利將金價年底目標上調至每盎斯3800美元。大摩強調，黃金與美元的負相關性仍是核心定價邏輯，若美元繼續走弱，將有利於貴金屬價格走勢。

光伏股集體上漲，協鑫新能源(00451)漲超9%，福耀玻璃(03606)漲超4%，信義能源(03868)、福萊特玻璃(06865)跟漲。

5月以來外資流入科技股

消息上，9月1日，市場有消息稱，多晶硅產業重組將按照預期推進，有企業高管透露，更多訊息將很快公布。截至8月20日，國內光伏領域今年新增擬擴產專案32個，這些項目當前分別處於簽約、環評、備案、募資等狀態。同期，還有14個光伏製造項目開工。

今日，南向資金淨買入55億元，其中港股通（滬）淨買入32億元，港股通（深）淨買入23億元。

展望後市，國泰海通證券認為，存量視角看，港股外資持股市值佔比高，偏好代表中國新經濟動力的科技互聯網板塊，以及依託於國家信用體系的大金融板塊。流量視角看，去年1月至今年4月期間外資大量流出港股，但逆勢流入部分科技+消費，今年5月以來一致流入科技。隨著壓制港股科技的負面因素出現積極變化，估值低位、基本面更優的港股科技板塊有望繼續獲得外資青睞。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







