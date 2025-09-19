加入最愛專欄 收藏文章

美聯儲局減息首日，黃金失守每盎斯3700美元，何故？

《經濟通專訊》指恒指昨日（18日）走勢波動，開市受美聯儲局主席鮑威爾偏鷹派發言拖累，輕微低開，惟在A股回升帶動下，恒指一度飆至27058點，見2021年7月以來新高。其後高位缺乏承接，港股轉跌，並在午後受累A股表現加劇跌勢。恒生指數收報26544，跌363點或跌1.4%，主板成交超過4133億元。國企指數收報9456，跌140點或跌1.5%。恒生科技指數收報6271，跌63點或跌1%。

美聯儲局減息決議公布後，美匯指數直線跳水，一度創出2025年以來新低，隨後大幅拉升，由跌轉漲。與此同時，國際金價高位震盪，其後失守3700美元（圖一）。

浙大城市學院副教授、中國城市專家智庫委員會常務副秘書長林先平向《時代周報》記者表示，如果金價因減息預期或落地而快速上漲，短期內可能出現技術性回調。市場往往「買預期、賣事實」，部分投資者可能在利好兌現後選擇獲利了結，導致金價短暫回落。此外，如果減息幅度或後續政策指引不及市場預期，也可能引發金價調整。但中長期來看，若美聯儲局進入減息周期，金價仍有望得到支撐。

對此，前海開源基金執行總經理楊德龍認為，美聯儲局減息始終對於黃金價格會形成一定的支撐，近期國際金價大幅上漲，現貨黃金價格甚至突破3700美元，創歷史新高。美元愈發愈多，黃金價格長期上漲的趨勢不變，將來突破5000美元甚至1萬美元也只是時間問題。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜告訴《時代周報》記者，歷史經驗顯示，在「通脹仍高於2%而美聯儲局減息」的階段，黃金隨後一年從未下跌，平均年化回報約13%。因此，若減息落地且點陣圖維持年內進一步寬鬆指引，金價有望再探3700美元上方，甚至挑戰3750美元紀錄。

柏文喜同時強調，只要美聯儲局確認「減息周期剛剛開啟」而非一次性行動，深度回調空間有限。平均來看，減息後1個月左右黃金才可能出現明顯回落，且幅度多低於5%。因此，短期追高須謹慎，但任何向3600美元或下方的回調，在技術面與中期邏輯上仍視為布局機會。

與此同時，多家機構也上調了後續對黃金的目標價。高盛對黃金價格基線預測為2026年中升至4000美元，尾部風險情境下達到4500美元，而極端情況下若僅1%私人持有美債資金流入黃金市場，金價將逼近5000美元關口；摩根士丹利則將2025年四季度目標價設定為3800美元，強調金價與美元指數負相關仍是關鍵定價邏輯。

黃金升了，投資風險高了，致多家銀行紛紛調整旗下貴金屬業務，提高投資門檻。

金價短期見頂但未升完

9月3日，上海黃金交易所率先發布關於調整部分合約保證金水平和漲跌停板的通知，對黃金延期品種與白銀延期合約交易保證金水平和漲跌停板比例進行調整，並同時提示風險。

隔日，中國銀行公告稱，將調整代理個人上金所業務項下部分延期合約的交易保證金比例與漲跌幅度限制。同日，農業銀行發布公告稱，對金市通業務合約漲跌停板進行調整。

中國如是，其他各國也如是，當投資/投機黃金的成本高了，到好消息出時，就會傻佬走得摩，還妄想金價升、升、升。3700，可能是金價這一陣子的頂阻力，金礦股亦一樣會受到阻力，要待調整及到有另個刺激金價上升之因素湧現時，金價始可再上。

不過，3700，並不是金價的終極止步位，因為美國的債務，只會愈滾愈大，是利好金價的「火箭燃料」。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好