昨（25日）今（26日）兩天，本欄分兩截，上半截談市，下半截談9.24一周年之後的後市。

《金融界》報道，周四港股低開高走，午後震盪下行，截至收盤，恒生指數跌0.1%，報26484點；恒生科技指數漲0.9%，報6379點；國企指數漲0.01%，報9444點；紅籌指數跌1.3%報，3992點。

科網股漲多跌少，小米(01810)漲超4%，京東(09618)漲超3%，嗶哩嗶哩(09626)、百度(09988)漲超2%，快手(01024)漲超1%，聯想(00992)跌超3%，網易(09999)、阿里巴巴(09988)跌超1%；鋰電池概念股漲幅居前，寧德時代(03750)漲超5%；有色金屬板塊走強，洛陽鉬業(03993)漲超11%；汽車股走高，奇瑞汽車(09973)上市首日漲近4%；生物醫藥股活躍，君實生物(01877)漲超4%。

企業消息方面：

阿里巴巴：從2025阿里雲棲大會上獲悉，阿里巴巴正式宣布與英偉達(US.NVDA)開展Physical AI合作。大會現場，阿里雲CTO周靖人接連發布了七款大模型技術產品，覆蓋語言、語音、視覺、多模態、代碼等模型領域。

玖龍紙業(02689):2025財年收入約632.4億元人民幣，按年上升6.3%；淨利潤約17.6億元人民幣，按年上升135.4%。

招商證券認為：AI產業仍是港股主線。從基本面看，二季度國內雲廠商AI需求旺盛，驅動AI雲業務收入快速增長。自研芯片成為近期AI大廠新的催化，市場逐漸呈現「重模型、輕應用」的特徵。從海外視角來看，博通(US.AVGO)、甲骨文(US.ORCL)財報驗證了AI產業持續高景氣，海外映射仍然存在。

