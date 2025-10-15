加入最愛專欄 收藏文章

《金融界》報道，港股昨（14日）早盤高開後震盪走低，恒指收市跌1.7%，報25441點，恒生科技指數跌3.6%，報5923點，國企指數跌1.5%，報9079點，紅籌指數跌0.9%，報3989點。

大型科技股集體下挫，阿里巴巴(09988)跌4.3%，騰訊控股(00700)跌2.8%，京東集團(09618)跌0.5%，小米集團(01810)跌0.9%，網易(09999)跌2.9%，美團(03690)跌1.5%，快手(01024)跌6.8%，嗶哩嗶哩(09626)跌7%；半導體板塊跌幅居前，華虹半導體(01347)跌超13%，上海復旦(01385)跌超9%，中芯國際(00981)跌超8%；黃金股走弱，赤峰黃金(06693)、中國黃金國際(02099)跌超6%；耀才證券金融(01428)跌超15%，中興通訊(00763)跌超9%，洛陽鉬業(03993)跌超8%。內銀股逆市上漲，招商銀行(03968)漲超4%。

東吳證券認為，關稅重回視野，港股短期波動風險加大。往後看，中長期上行趨勢還在。其一，短期中美關稅問題超市場預期，或導致港股有回調風險。疊加近期美股AI泡沫敘事再起，港股AI科技方向短期波動或會加大。資金會轉向避險行業。其二，除關稅外，投資者仍關心本月四中全會十五五規劃定調。如果政策超預期，市場修復力度會更強。其三，中長期看，我們對港股並不悲觀。一是，全球仍處在減息周期，貨幣寬鬆背景下，股市仍有上漲空間；二是，AI產業趨勢不可阻擋，中國AI產業加速，港股科技龍頭仍有上漲空間。三是，我們認為明年一季度，經濟基本面和企業盈利會進一步改善。

中國銀河證券認為，短期內，中美貿易摩擦升級導致投資者風險偏好下降，帶動港股估值回調。但在內地穩增長政策支持下，以及中長期資金穩股市舉措影響下，投資者情緒有望逐漸穩定。

AI正在從概念走向現實

當前港股估值整體處於歷史中高水平，預計未來港股市場或寬幅震盪。配置方面，建議關注以下板塊：1。美國聯邦政府「停擺」持續時間不確定，中美貿易摩擦又升級，市場避險需求上升，利好貴金屬等避險資產。2。全球科技巨頭資本開支擴大，且新產品層出不窮，利好AI產業鏈。3。「十五五」規劃重點提及的板塊。

國泰君安證券指出，經歷長期調整後，港股互聯網板塊的估值已極具吸引力。跟蹤該板塊的中證港股通互聯網指數，其最新市盈率PE僅26.6倍，位於近10年32.8%的較低分位。港股互聯網的敘事正在發生根本性轉變。過去，市場關注的是使用者增長和商業模式；而現在，核心邏輯已轉向「AI賦能」帶來的全新增長曲線。近期，阿里宣布成立「機器人和具身AI小組」，騰訊的混元圖像大模型登頂全球盲測第一，這些都印證了AI正在從概念走向現實，有望重塑這些巨頭的價值。

自10月2日以來，恒指已自27381點跌至昨日收市時的25411點，跌約2000點，但怕跌勢仍未止。

2024年10月國慶節後的下跌，由22730區下跌至11月底的19420區才見支持，即是下跌約3000點，需時約兩個月。若這個歷史要重複，即恒指尚有約千點要跌，要跌到24000區，需時或要逾月，是否真要如此？走著瞧。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好