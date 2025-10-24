加入最愛專欄 收藏文章

10月6日，筆者有文：「特朗普的公私合營」，主要是講美國依家知道中國的國企制度好，國企民企的合作好，今時急起學習。

昨日（23日），《華爾街日報》又爆出，美國政府靜雞雞買入些科技公司股權，並投資支持他們發展，是東施效顰，還是可以後來追上，走著瞧。好美股者，可以留意下以下公司。

侵侵最近買了那些公司，個別被買的公司近日股價表現。

A股又如何？多家外資看好A股。

10月以來，A股市場高位震盪。近期，高盛、摩根大通、瑞銀等多家外資機構相繼發聲，在中期維度上繼續看好後市。高盛認為，中國股市正步入慢牛行情，隨著行情的展開，投資者的思維模式應從「逢高減倉」轉向「逢低買入」。摩根大通也表示，看好滬深300指數到2026年底的表現。

昨日港股走勢仍可。

《金融界》報道：10月23日，港股早盤低開探底後窄幅震盪，午後股指集體拉升，截至收盤，恒生指數漲0.7%，報25967點；恒生科技指數漲0.5%，報5951點；國企指數漲0.8%，報9300點；紅籌指數漲0.7%，報4097點。

盤面上，大型科技股走勢分化，阿里巴巴(09988)漲1.7%，騰訊控股(00700)漲1.5%，京東集團(09618)漲1.5%，小米集團(01810)漲0.9%，網易(09999)跌0.6%，美團(03690)漲4.1%，快手(01024)跌0.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.3%。芯片股走低，上海復旦(01385)跌近5%，華虹半導體(01347)跌超4%；黃金股延續跌勢，珠峰黃金(01815)跌超4%，靈寶黃金(03330)跌超2%；蘋果概念股普跌，富智康集團(02038)跌超4%，藍思科技(06613)、鴻騰精密(06088)跌超3%。內銀股活躍，郵儲銀行(01658)漲超4%；新消費概念普跌，泡泡瑪特(09992)跌超9%，蜜雪集團(02097)跌超4%。

券商分析相若：

國元國際：目前市場面臨的最大外部不確定性是中美博弈，消息面影響投資者情緒帶來市場的短期波動。不過，該行認為，在經歷短期的波動之後，待外部環境擾動降低，港股市場會迎來更為良好的入場時機，預期短線調整後港股或將很快修復。

招商證券：目前港股市場的悲觀預期較為一致。受中美經貿摩擦預期波動影響，市場尤其是成長板塊出現回調。本次貿易摩擦與4月份並無本質不同，構成典型TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普總是臨陣退縮）交易特徵。中美競爭是長期趨勢，但雙方鬥而不破，不宜過度悲觀。港股短期震盪加劇，但長期向上趨勢不變，建議聚焦結構性主線而非指數點位；重視四中全會「十五五」規劃增量政策。

在四中全會有較多公布發布後，才可有較多指路明燈。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







