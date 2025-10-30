加入最愛專欄 收藏文章

「十五五」規劃中，香港被提名上金鎊了，以前講甚麼香港已死，保身立命，遠離港股之言，都被打臉，因為他們都不明白，中港豈只是唇齒相依？

中信證券為「十五五」規劃有關金融發展部分做了個簡介：

2025年10月28日，中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議，在資本市場及金融領域主要表述如下：

1. 加快建設金融強國。完善中央銀行制度，構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，暢通貨幣政策傳導機制；

2. 大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數碼金融；

3. 提高資本市場制度包容性、適應性，健全投資和融資相協調的資本市場功能；

4. 積極發展股權、債券等直接融資，穩步發展期貨、衍生品和資產證券化；

5. 優化金融機構體系，推動各類金融機構專注主業、完善治理、錯位發展；

6. 建設安全高效的金融基礎設施。穩步發展數碼人民幣。加快建設上海國際金融中心；

7. 全面加強金融監管，強化央地監管協同，豐富風險處置資源和手段，構建風險防範化解體系，保障金融穩健運行；

8. 推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平，建設自主可控的人民幣跨境支付體系，推進全球經濟金融治理改革；

9. 提高強農惠農富農政策效能，健全財政優先保障、金融重點傾斜；

10. 落實促進綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格、科技、環保政策；

11. 提高防範化解重點領域風險能力，統籌推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等風險有序化解，嚴防系統性風險；

12. 鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心。

金融領域發展重點更為明確，實操性顯著提升。

此次「十五五」規劃建議稿，繼承2023年末中央金融工作會議以來的資本市場改革核心框架，系統性的勾勒了後續資本市場與金融領域發展的核心脈絡。相較「十四五」規劃，「十五五」規劃在推進風險化解，優化金融監管，推動雙向開放，構建金融基礎設施等領域表現了較強一致性。但在以下層面積極進行變革：

1. 宏觀層面對金融領域的論述更為系統、進取且更具操作性。相較十四五時期以「建立現代財稅金融體制」為核心的總體內容，「十五五」規劃建議稿明確了以構建金融強國為目標，以五篇大文章為布局點的核心方向；

2. 從融資端改革走向投融資協調發展。在十四五全面落地註冊制目標達成後，明確提出健全投資和融資相協調的資本市場功能；

3. 確立參與全球經濟金融治理改革的核心著眼點。人民幣國際化和資本項目開放有望成為金融國際化進程的重要抓手。

4. 明確國際金融中心城市。上海和香港成為「十五五」規劃所明確列示的國際金融中心。

首次明確證券行業業務重點，定調證券行業格局規劃。

對於證券行業而言，此次「十五五」規劃對業務重點及行業格局給予了明確指引，首次提出「積極發展股權、債券等直接融資，穩步發展期貨、衍生品和資產證券化」的業務目標。股債市場的直接融資為核心鼓勵方向，結合金融街論壇內容，圍繞雙創企業以及中小企業的直接融資服務有望持續獲得政策鼓勵，以再融資框架發行為核心的配套工具有望逐步完善。期貨、衍生品和資產證券化業務的監管態度逐步趨暖，證券公司有望在風險對沖、流動性支持、資產盤活等領域給予客戶更多綜合化服務支持。在各類型金融機構專注主業、完善治理、錯位發展的環境下，行業牌照治理工作有望逐步展開，「十五五」期間10家綜合性機構引領行業發展的行業格局有望逐步形成。

N年前已部署黃金儲存庫

2006年唐英年倡議在香港成立了個黃金儲存庫，傳說是設在赤鱲角機場跑道盡頭，這個黃金倉，是港府要設立？咁有識見？以唐氏老祖與阿爺關係，應是阿爺叫設立，彈張牌與「糖糖」，黃金為用之大，今時見啦。

2025年10月的港府施政報告話要用3年建立個2000噸的黃金倉，邊個出錢呢？港府窮過鬼，梗又係阿爺啦！集重「金」於此，必然要金「鎊」題名，是「鎊」不是榜，上榜只是一碌木，上「鎊」才是金鎊呀。睇唔明阿爺是N年前部署，仲要話香港已死，要遠離港股，呢啲反港友點有發達？睇住吖，啲「呢」氏在外邊碰壁後，想回港？難咯！

點解黃金倉要設在港？人仔國際化，用人仔買天下物資，人家點信你呢。嗱，話呢啲人仔有提「金」權，不是所有人仔都有提金權，你啲、我啲就無嘞。賣了石油、礦沙的國際大戶所收到的人仔，可以蓋個金豬仔章，憑有金豬仔章的人仔可在港提金，香港是自由港，提金無難度，咁就可以交易啦！此金庫點帶旺香港，明天（31日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票