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早前拍片分享小弟檢視財務近況，過去一些投資與理財操作有好有壞，值得高興的是股災式大跌的股份多沒有令我受傷。然而，透過這次檢視，感到一些事情實在「人算不如天算」，亦有一些啟示。

結果理想的有...

若有留意過去小弟分享，曾經有次Disney提出贖回請求，當時誤打誤撞以USD132全數讓總公司贖回手上股票，後來並沒有積極於市場買回，主因當時感受到加息將至，希望略為提高現金水平。今天股價跌至不足USD100，回看算是不錯操作。

另一隻是QQQ，即納指ETF，同樣是加息將至的原故，於USD350左右減持約三分之一，令持股比例降低一點。當然操作並不完美，例如錯過了高位超過USD400的套現時機，亦未有於大跌前全數沽出(只是三分之一而已)。但這減持動作亦令往後的損失下降，提高現金水平於日後「執平貨」之用。

還有一隻驚喜之作，就是國際家居零售(01373)，即日本城。香港經濟嚴峻，零售業尤甚，但它業績依然強勁，這時期還有額外驚喜，就是政府補貼，令收入錦上添花。本來認為它是業務穩當，收息之選，誰知卻成為組合中的黑馬，明明是一支本地小小零售股，卻回報不俗，實在意想不到。

（iStock）

結果不理想的有...

持股中有一支叫中銀飛機租賃(02588)，做飛機租賃生意的，整個疫情時段亦未有出問題，盈利水平由2019年的54億港元，跌至2020年的40億港元與2021年的44億港元，以業務與航空業有關係來說，這個盈利水平完全理想。

只不過它剛發出盈警，指由於西方對俄羅斯的制裁，公司需中止與俄羅斯相關公司的飛機租賃合約，當中涉及18架飛機，而當中有17架飛機現處於俄羅斯境內，預計不能取回，因而須撇帳5.8億美元。因此，預計半年虧損達二十多億港元。本來每年賺數十億港元，屬頗穩定的現金牛，突然盈轉虧，實在此料不及。

還有一隻就是煤氣(00003)，一向有月供買入，其股價於這些年實在強差人意，從高位計跌幅超過50%，作為一支公用股實在離譜。就此股前景未來方向，小弟也有些看法，所以另外拍片分享。

值得慶幸

這段時期，全球經濟動盪、戰亂、加息，不少股票與投資項目都跌得厲害，包括加密貨幣、Tesla與不少科技股，還有一堆昔日股王如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、美團(03690)、富途、賭股、內房股等。幸好當這些投資項目被熱炒之時，我並沒有湊熱鬧，高位下跌後亦沒有跑進去「執平貨」，因此沒有受傷。

值得留意，過往不少KOL提及不少當炒投資項目，當它們大升十倍八倍之時，可能沒自己份兒。賺不到不要緊，但至少當它們大跌八九成之時，也別有自己份兒。別少看這個情況，因不少散戶正是這樣，當某股票大升時沒份兒，但大跌時就會出現，中招。

未來加息與通脹還會持續一段時間，生活上的開支將會增加，而投資項目總有意外，這些加起來就是「風險」的一部分。好好投資理財，就是管控這些「風險」的過程，加油。







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