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早前有網友於會員group內討論長線投資這話題，我也湊個熱鬧，思考討論一下。先來個定義，一般指投資期在一年內算是短線，五年內算中線，超過五年甚至永遠算是長線。先定義較好，因為身邊有朋友真的以為「過夜」就已經是長線投資。

（iStock）



價值投資就代表長線投資？

不少人認為價值投資就一定要配合長線投資，其實這是一個誤會，兩者並無必然關係。相信這誤會源自巴菲特的理念，因為不少價值投資的信徒也鍾情巴菲特的一套，而巴老常說不少名言，指他的投資多考慮長線，甚至持有至永遠，因此不少人以為價投定必要長線。

當然，巴菲特算是當今世上把價值投資發揮得最厲害的一位，但他的一套與最原始的價投有所出入。價值投資來自他師傅Ben Graham，本身就不是永遠持有，而是五年以下，若價值回歸沒有發生，便沽貨離場。所以極其量只是中線持有。

長線投資就代表死抱不放？

談到長線投資，主要是要發揮複式威力，但要享受複式威力，不代表只能動也不動地持有著。重點只是該留意長遠回報，而非博賺短線的操作。倘若投資者是炒賣高手，出出入入也能做到每年回報達兩三成，持續數十年之久，回報仍屬股神級別。

要維持長線投資，明知股價將會下跌仍不沽出嗎？當然不是，但重點是有誰能夠預計股價下跌呢？不少人以為自己可以，但事實卻不是。然而，若發現持股基本面變質，生意走下坡，前景暗淡，最初的投資價值出現變化，又或者股價升得太高，超買得很嚴重，亦別因長線投資這個原則而影響沽出股票的決定。

長線投資思維

其實，長線投資的重點並非操作本身，而是投資時的思維。研究一項投資時，考慮的因素有多長。當你決定買入一支股票之前，你會考慮它未來半年的前景，還是一個長遠前景呢？甚至是全球發展方向，下一世紀的命題等，這才是真正決定你是否在長線投資。當投資考慮都比較長遠的話，你會對短期波幅比較不上心。

市場變化萬千，企業生意狀況亦會不時出現變化。因此，投資者實際操作起來，亦要不時作出檢視，而每次檢視的著眼點仍是長遠價值，而非短線走勢。當檢視結果認為需要沽貨，別因買入後不足五年而拒絕賣出，因「死抱不放」只是對長線投資的盲目解讀。

總結

重點在思維，當你看半年，與你看三十年，所看見的東西會不一樣，雙眼放遠一點，投資會比較心安穩定。未知大家對長線投資理解如何，是否還在掙扎著長線死抱還是沽貨？希望能給你一些啟發，有興趣可到小弟Patreon聽更詳盡的內容。

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