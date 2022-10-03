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早前心血來潮與市場先生及巴黎兄搞了一場zoom，主因看到市場先生近期的一些blog文，指他傾向把多餘資金放銀行定期存款，靜觀其變，不輕易入市。當晚市場先生詳細分享想法，加上巴黎兄的評論，內容非常寶貴。

（iStock）

市場先生指自己今年7月左右獲利了一些股票，選擇將套現出來的資金放到銀行做定期存款，當時定存利率為2.5厘，往後的利率更高。若當時把資金再投入股市，如今好大機會已經輸錢，因為恒指自7月初下跌了24%。當時他認為後市不宜投資，所以選擇做定期存款先鎖定利潤，等待6個月後觀察環境再算。

當時主要觀察到港股出現了很大變化，好一段時間成交量跌至每天平均只有700多億港元，這是一個很低水平的數字，代表港股流動性甚低，市場缺乏資金。證明港股並無增量資金，只有存量資金，落得「塘水滾塘魚」的情況。沒有資金流入，股票難升。事實上，亦觀察到港股差不多每個版塊都在跌。此情況下，不利投資。

再觀察外圍環境，美國在短短一年時間加息3厘，令近期美匯指數大升，絕大部分外匯相對美元都大跌，全球資金回流美國，這正是各地股市缺水的主因。美國政府加息的原因是打擊通脹，要預期未來加息決定，需要預期通脹走勢。

看看最新數據，美國8月份物價指數仍高於預期，一連串的通脹數字，包括商品、服務、能源與住屋租金價格，並無被大幅壓下去的現象。這代表加息將會持續。市場普遍共識加息周期至少維持至2023年第一季，利率還要上調1.25厘左右。

市場先生再觀察孳息曲線，發現「倒掛」情況，代表資金正由短年期國債湧到較長年期國債。證明投資者預期經濟衰退將會出現，失業率亦預期會大升。綜合已經觀察，可見外圍情況對股票投資極為不利。

簡單來說，投資者可以以市盈率作股票估值。這受兩個部分影響，一個是宏觀影響市盈率倍數。由於加息、資金回流美國等因素，市場對一般股票所給予的市盈率倍數下跌。假設某企業有1元盈利，從前可得到股價20元的估值(即20倍市盈率)，如今可能只得股價10元的估值，因市場只會給予10倍市盈率，這是第一階段的影響。

另一個影響，是企業的確實盈利。倘若經濟衰退真的出現，企業就不能再賺得過往的1元盈利，而是只得0.5元，若市場給予10倍市盈率，股價估值就只得5元。這兩個效應(估值倍數與盈利下跌)，市場先生稱它們為「估值雙煞」。兩個階段還未完全出現，因此他寧願先做定期存款，安心保本，靜待時機。

巴黎兄聽畢市場先生的想法後再補充，他更擔心戰爭問題惡化，這會令石油價格上升，百業蕭條，更進一步打擊股市。這些因素都是不能預測與控制的，因此他也同意此刻投資策略應轉為保守。即使今天看見便宜貨，於此亂世，隨時過多一陣子，便宜貨會變得更便宜，所以他也會多保留資金，等待機會。







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