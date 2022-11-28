加入最愛專欄 收藏文章

很多人認為過去十多年的最佳投資策略是趁勢，由於狂印銀紙與長期低息環境，這個策略的結果不錯。然而，依這策略走下去，未來的勢頭實在難找。無論是加息、中美關係、戰局、通脹、金融脫勾等因素都反映世界局勢極度不穩，未來實在難以估計，勢頭不易搵。

投資當然要看前景，看哪裏有運行，不少投資者有所取捨，即「東升西降」還是「東降西升」？再將自己的血汗錢押注。找勢頭再趁勢，這是一套方法，但來到這一刻，亦有另一種策略可以考慮。





（iStock）

策略

未來難看，可嘗試還原基本步，跑到「低水」的地方找機會，其中一個重點是所找的投資對象本身與大勢無太大關係。所謂「低水」的地方，即跌得十分厲害，未來亦不被看好，這反而代表相對安全，安全的意思不代表不會再跌，而是沒有「水份」。

「水份」指資金，沒有「水份」代表該地股票沒有被資金追捧而產生的溢價。一個很好的形容，情況就好似去沙灘摸蜆，定必要等待沙灘水退才去摸蜆，若潮脹時，整個灘被水浸著，很難有好收穫。

今時今日，宏觀問題影響著所有股票的價格，但並非影響所有類別股票的內在價值。因此，投資者於此時此刻更要清晰，分辨清楚價格與價值。價值投資其中一個贏法，正是於價值與價格錯配時，賺市場錯價。

即見低就買？

可能有人以為這代表「見低就買」，不怕價值陷阱嗎？見哪隻股票跌就買，越跌得多，大眾越怕，就越買入。若依此行事，定必買入近年跌得最傷的股票，例如阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、澳賭股。然而，這些都是時代命題的風眼位，宏觀因素影響深遠，它們過去的價值受損，能否價值回歸亦未可知，見跌就買，是哪來的信念？價值投資需要深入理解，別只作口號式的投資，例如「別人恐慌時貪婪」。

這個摸蜆策略是避開處於風眼位的公司，但因股市被資金離棄而股價大跌，而其生意未受影響。簡單的比喻，是商場某家茶餐廳，每天生意很好，未來亦會好生意。只不過，原來它是連鎖店，並由一個基金操控。一天，該基金因資金問題需要撤資，沽售這家茶餐廳的股份。摸蜆的策略就是尋找這類投資機會。

總結

一向不談股票冧巴，這裏可提供做功課的方向。這類「不吃宏觀煙火」的公司，多是做些民生生意，地道一點，市值不多。著名投資者David Webb一向喜歡研究這類股票，大家不妨參考他的持股list(見連結)，做點功課，於當今時機投資，說不定有驚喜。篇幅有限，若想了解詳細一點的討論，可重溫相關影片。



David Webb持股：

https://www.sl886.com/shareholder/index?guid=559368C4-D58A-4DB9-AF3E-DBB7236DC36B



相關影片：https://www.patreon.com/posts/dang-jin-shi-ji-73458154









【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情