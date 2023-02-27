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創科實業(00669)於上周四(23日)被沽空機構Jehoshaphat Research出報告狙擊，令這支長期增長的股王單日急挫近19%，下午更申請中途停牌。及後，創科當晚發聲明反駁，並於翌日(24日)復牌，股價高開近5%，全日股價亦能企穩。這件事替股民提供了一粒大「花生」之餘，更是一個很好的學習機會。

沽空報告整份有60頁，認為創科股價有60%-80%的潛在跌幅，指控重點是創科借很多會計手法去「谷數」，近年的毛利並沒有如年報顯示般高。閱讀過沽空報告原文，感覺寫得相當認真詳細，涉及不少財務知識，建議大家也可以下載閱讀。小弟亦拍片詳細討論，有興趣不妨重溫。

業績太好？

報告首先認為創科歷年業績太好，好得不太真實。報告收集了全球超過10億美元收入的上市公司，發現只有創科能做到連續10年的毛利率都能持續增長。行內兩家競爭對手，皆於2021年與2022年錄得毛利率大跌近半，這些年全球經歷疫情、戰爭、加息、通脹、經濟下行等問題，創科業績似乎不受任何影響，保持增長，難以置信。

創科實業旗下品牌如MILWAUKEE。（資料圖片）

報告有不少理據支持，指創科利用會計手法把支出成本左撥右撥，谷大毛利。包括過剩產能、放大存貨、放大預付款帳目、超高的R&D資本化等。若把這些可疑帳目都減掉的話，盈利比年報顯示的要減少超過一半，與同行於這兩年的衰退表現相類似，貼近實況。

負債比率亦受影響

若按沽空報告對創科的盈利作出調整後，負債比率亦受影響。負債與稅前盈利之比，年報顯示為2.2倍，尚算合理水平。然而，若稅前盈利按報告調低計算，再預期2022年下半年將公布的業績會進一步下跌3成，負債比率會跳升至6.3倍，變成非常危險水平。

裁員

沽空報告指創科於2022年上半年裁員一千人，相當於8%員工，加上2021年裁減的4.5%員工，不足兩年總裁員數超過12%。過去出現具大危機的2008年金融海嘯時，創科也只是裁減6%員工。若業績真的這麼好，為何要大手裁員？

回應太簡單

60頁沽空報告的多項指控，創科只作出了一兩頁紙的回應。大致內容指沽空報告包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整之陳述，創科無收到報告作者向創科確認及收集任何資訊，公司對獨立審計財務報表充滿信心，與及保留追究權利等。並無就指控作正面舉證回應與討論，令人失望。

當年敏華

記得2017年沽空機構渾水追擊敏華控股(01999)一役精彩得多，當時渾水只出了幾頁powerpoint於網上流傳，而敏華則認真應對。先申請停牌，數天後作出回應，回應方式是逐點反駁，直指渾水指控無確實證據，胡亂猜測。

例如，當時渾水指敏華的稅率問題，沒有繳付內地25%的公司稅率，直指其造假。而敏華隨即透露公司連續三年取得了高新技術企業資格，由於有這資格，公司獲准享有15%的優惠稅率。當年總共32個指控，敏華都逐一反駁，支持論點充分，回應相當實在。

細心閱讀這次針對創科的狙擊事件，再加上見到管理層的應對，感覺創科管理層處事手法有很大改善空間。事件重點不在於帳目的合法性，也不在於創科業績爆煲與否，而是管理層的誠信問題。若真的利用會計手法去谷盈利，隱藏公司的真實盈利能力，投資者需要打醒十二分精神，因為管理層「心地唔好」。

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