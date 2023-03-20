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電視廣播(00511)早前有股價異動，幾日內被炒高好幾倍，後來回跌近半，相信過程中有人賺大錢，亦有人輸大錢，回看整件事，又是一個財技範本。

事源電視廣播(即TVB)於3月1日宣布透過附屬上海翡翠東方傳播(TVBC)與淘寶達成合作意向，雙方將於年內共同發展超過48場電子商貿直播，此合作預計為TVB帶來千萬港元收益。消息公布後翌日，股價並無特別異動，全日只微升不足兩個百分點，當時收報約$3.8。

再過一天，3月3日，TVB股價一日大升超過5成至高位$5.85收市。成交額亦由3月2日的20萬元左右急增至3月3日的6千幾萬元。炒作開始出現，3月6日星期一開市後，TVB股價再被炒高，一直升至3月8日最高位$13.4。短短幾日由$3.8升至$13.4，股價足足升了3.5倍，相當驚人。

（資料圖片）

炒作是否合理？

要檢視炒作是否合理，可以先了解TVB今次急升主因，再與TVB年報數字比較。炒升主因是TVB與淘寶合作搞直播帶貨的消息，指是次合作預計為公司帶來千萬港元收益，這數字算不算多呢？

根據TVB 2022年中期業績，總收入約18億元，EBITDA蝕7200萬元，其中電子商貿業務佔收入4.61億元，佔集團收入25%，其EBITDA錄得虧損4,100萬元。依此估算，即使今次與淘寶合作真的能多賺一千萬元，也只是杯水車薪。

更值得留意是TVB的負債情況，總共有22億多元的借貸，當中2億多元為流動負債，即一年內到期。其現金儲備由上年的11億元減至今年7億多元，而且近年的經營現金流亦是負數，看來不太健康。就算有這個能多賺一千萬的方案，亦極不吸引。

大股東取態

大股東美國Dodge&Cox基金於此事件亦有些動作。它於3月9日和10日連續減持TVB股票，共減持約1000萬股，套現1.22億元，平均成交股價約$12，持股比例由9.17%降至7.19%。這基金自2008年開始持有TVB股票，十多年來第一次減持，借機高位套現。

大股東減持後，股價已經冷卻了。到3月14日，TVB發佈盈警，預計2022財年公司年虧損將較上一財年進一步擴大。看來大股東亦心水清，這次炒作只是虛火，突然引來一班「魚」助興，而基本面不值這口價，立即借機沽股套現。如今TVB股價跌回約$7，短期內亦難返$13水平，此次套現動作亦算聰明。只可惜，這基金由TVB超過$40股價時持有至今，近年長時期帳面輸掉9成，也不是味兒。

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