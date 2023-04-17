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匯君於小弟channel不間斷地分享了三年，再搞一場三周年Q&A live，來一次馬拉松式的問答節目。上星期五晚剛開始了第一場，足足三小時，回應中有很多發人心省的點子，這篇文章拿一些出來分享。

youtube平台分享，但反youtube

當有網友問如何建立自己一套投資系統，匯君兄立即指這是一條需要回答30小時的問題，怎能在5-10分鐘內回答呢？雖然如此，匯君兄也盡量回應。

首先，應先了解自己性格，選合適自己性格的投資方法。之後，需要有目標及意向，例如本身想賺大錢，還是穩定，再選取相應工具。然後就要對現實世界有所認識，這部分最花時間，若時間有限，需要刪除一些資訊渠道，首選是youtube。

匯君不贊成網友把youtube當成接收資訊與知識渠道。youtube只是娛樂，若作為吸取財經知識的話，只有極少數影片是有價值的。他非常反對財經新聞娛樂化，聽者只會受害，越多聽就越受害。為吸睛，影片總愛把事情演繹得非常極端，現實中極端事件的發生機率極低，經常接收極端資訊很易做成錯判。

匯君的影片本身也放到youtube平台，影片view數明顯不及其他KOL的節目，但他完全不介意，因為youtube view數高，某程度上只代表娛樂性高，與價值關係不大。

專注財富增值？還是先建立被動收入？

（istock）

當有年輕人問如何累積財富，應該先專注財富增值還是先建立被動收入時，匯君給出一個頗新鮮的回應。

首先匯君認為找出有價值的投資項目實不容易，過去似乎很多資產帳面大升，只是由於市場實在有太多過剩資金，因而出現了很多所謂的投資機會，在他眼中只是圍爐取暖的行為，但這些升值的資產是否真的有價值呢？只是價格升了之後，很多人就以為它們有價值而已。這是一個相當深層的觀察。找到財富增值機會極不容易，好似bitcoin，若下次機會又再出現，應自問是否有能力察覺到呢？就算知道有機會，又能否把握到呢？

另外，太多人講被動收入，每個人都想不勞而獲。其實年輕人，次序上不應先談被動收入，應先專注主動收入，透過做好自己份工，對世界運作也會有相當了解，同時亦會幫助到投資。越早腳踏實地，成功機會越高。

這類精彩對答很少在坊間聽到，篇幅所限，其餘部分我將會放到小弟Patreon，留個記錄。按匯君計劃，應該還有幾場live，未來幾個周五晚上也將相當充實。若想參與的話，不妨到下面連結報名。若想原汁原味地重溫Q&A live錄音內容，請到小弟Patreon。

匯君3周年問答LIVE報名表：https://forms.gle/HjxKnRgc44zQZZDV8









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