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剛過去的周五六進行了最後兩場匯君Q&A live，三周年活動終於圓滿結束。周五晚的問題安排集中與宏觀相關的，聽了一整晚，感覺不少網友看得多宏觀資料，似乎都覺得自己看見一個「大畫面」，就此作投資部署。



（istock）

有位網友提到TLT：「我想投資TLT (中長期美國公債ETF)，預期長年期債息將會向下，債價上升，因此預期TLT價格亦會上升。此投資操作看來風險較低，請問有何意見？」

匯君的回應很有意思，讓我消化後再分享出來。相信沒有人會有興趣買一個3厘國債去收息，除非本金極大，又想免除違約風險。因此，估計此投資操作意圖為「賭利息」，這個想法太過理所當然，風險並不如想像般低。

現在利率大概近5厘，而TLT大約3.8厘，兩者息率差價包含了市場預期。TLT當刻價格高而令息率偏低，代表市場已預期並反映了未來的減息因素。一旦將來減息步伐比市場預期慢，或幅度比市場預期少時，TLT的價格便會下跌。網友本身的邏輯並不正確，誤以為這是風險低的投資操作相當危險。

還有，不少意見認為利率加完便會減，但要留意其實通脹是聯儲局的「罩門」，通脹失控會摧毀整個貨幣遊戲。現今絕大部分政府都是借貸渡日，關鍵在於發債與其貨幣認受性。若通脹太厲害，任何債券今天與30年後的購買力相差太遠，對市場再沒有吸引力，令遊戲「音樂」停了就麻煩。

通脹自去年明顯出現後，美國政府應不會魯莽地返回零息時代。除非經濟數字差得離譜，否則市場普遍對利率即將下調至近乎零的期望未必能實現。預測未來難度一向高，亦不一定準確，更別把事情過分簡化。

後記：

近期經常聽見所謂大家看見的「大畫面」，就是聯儲局加息尾聲，之後將會減息，息率下降返回從前的低息水平(接近零息)，債價將因而上升，股票亦因低息而上升。就此「大畫面」，理應是部署買入之時，不是嗎？

匯君解釋得很好，有時別把問題想得太簡單、表面與一廂情願。還有，我總認為當一個套路太過理所當然，差不多每個人都能看見，能做得到，總有點伏。有效的致富套路總有幾個特徵。首先，大多數人看不見。即使能看見，也不能做到，原因可能是入場門檻或能力與人脈之類。

若一種套路，普遍人都能看見，又能做到，則多會是說易行難的一類。例如要當事人長時間去做一些簡單的事，大多數人總沒有毅力及對長遠結果的信心。八二定律，成功不會是大多數，太顯然易見的賺錢機會，值得想得深入一點。

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