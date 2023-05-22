加入最愛專欄 收藏文章

曾經有位網友「點唱」，希望我可以分享一些失敗的公司案例，例如玩具反斗城、特朗普的大西洋城賭場等。這個題目幾好，令我想起兩個名言。

1. 巴菲特：投資有兩條規則，第一條，永不蝕本，第二條，永不忘記第一條。

2. 芒格：告訴我會死在哪裡，我就永遠不去那裡。

的確，投資除了研究賺錢機會，更要避開蝕錢機會。就網友「點唱」，小弟拍片分享了他所提及的兩間失敗公司死因，還追加了幾間頗經典的失敗公司，包括柯達、雷曼、AIG、瑞幸咖啡等，這裡歸納幾個失敗公司的原因。

（istock）

1. 被時代淘汰

一間如日中天的大型企業，突然變得失敗，很多情況是被時代淘汰。

想到西楚霸王項羽最終烏江自刎時的《垓下歌》：「力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝」，他並非敗給別人，而是時勢不利於他，最強也要倒下。

網友提到的玩具反斗城，在七八十年代稱霸美國。自2000年網購興起，加上電腦遊戲、手機遊戲先後取代年輕人的玩具地位，大型傳統玩具店的存在價值愈來愈少，玩具反斗城亦不能生存。其實它清盤前十幾年，已經好努力掙扎，不斷嘗試開源節流，債務重組，又想轉營，但最終仍敵不過時代洗禮。

2. 政策改變令生意不景

特朗普的大西洋城賭場於1984年揭幕，曾相當風光，一度成為美國東岸最大的賭城，號稱與西部的拉斯維加斯兩分天下。但後來美國東部各州放鬆賭博限制，專程到該賭場玩樂的人減少，賭博與酒店收益也下降。生意大不如前，迫使特朗普撤資關門。

本來有專利權，獨市生意（從地理上看），後來突然政策改變，失去了專利，產生競爭，頓時變得生意難做。大家想到哪處正在發生呢？倘若一旦發生，無論股價相對昔日跌至多便宜也無用，應小心避開。

3. 捉錯方向

時勢改變了，管理層需要作出應變，若應變時捉錯方向，也會令整家企業沒落。

經典案例有柯達公司，本來管理層已就數碼影像時代作出了轉營，它於數碼影像領域投入了巨額資金，佔其研發預算45%，更發明了數碼相機，到了2000年，柯達擁有超過1000項數位影像的專利。

只可惜，時勢並非由傳統相片沖印變成數碼相片沖印，而是不再沖印。因為隨著手機出現，人們有了新習慣，照片並不需被實體沖晒出來，而是在手機上瀏覽。

本來以為成功轉型到數碼世界，早著先機成為大贏家，誰知走錯了方向。經常說，管理層的決定十分重要，投資者感到長遠並不對勁，宜避之則吉。

還有幾個失敗原因，但由於篇幅所限，留待下篇再討論。

相關影片：https://www.patreon.com/posts/81741808











etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多