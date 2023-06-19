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平均成本法是一項系統化投資策略，不論市場價格的波動，定期以固定金額投資於一項特定資產。這個做法的結果是：投資者在資產價格處於低位時，買入較多資產單位；在價格處於高位時，則買入較少資產單位。但是否於任何情況下，平均成本法都有優勢呢？

就此小弟作了五個情況去理解，每個情況都假設每月月供定額$10000，看看12個月後結果如何。

圖

（istock）

1. 長升型

「長升型」設定股價一開始為$10，往後每個月升5%，連續升12個月，最後股價為$17.1。

比較：

若一開始12萬本金全買下去，成本$10，最終股價為$17.1，回報為71%。

月供$10000，買入總股數為9306股，平均成本為$12.9，最終股價為$17.1，回報為32.6%。

2. 長跌型

「長跌型」設定股價一開始為$30，往後每個月跌5%，連續跌12個月，最後股價為$17.1。

比較：

若一開始12萬本金全買下去，成本$30，最終股價為$17.1，回報為 -43.1%。

月供$10000，買入總股數為5387股，平均成本為$22.3，最終股價為$17.1，回報為23.4%。

比較上面兩個情況，結果發現平均成本法並不一定能多賺，實際回報受股價表現所影響。若股價一直上升，平均成本法比起一次過買入會少賺一點。若股價一直跌，平均成本法比起一次過買入會少輸一點。這有點兒縮窄賺蝕波幅的效果。

之後再多看三個情況。

3. 升升跌跌得個吉型

「升升跌跌得個吉型」設定股價一開始為$10，往後大約以5%的波幅升升跌跌，經歷一輪波幅之後，最終股價返回$10。

比較：

若一開始12萬全買下去，成本$10，最終股價為$10，回報為0%。

月供$10000，買入總股數為12885股，平均成本為$9.3，最終股價為$10，回報為7.4%。

頗神奇，股價上落波幅，但最終返回原位，理應沒有回報，但以月供方式投資卻有約7%回報。主要回報來自跌低於$10時所買入的股票，所以月供期間股價有多低？低價又維持多久，是成敗關鍵。再多看兩個情況。

4. 升完得個吉型

「升完得個吉型」設定股價一開始為$10，往後以5%上升至年中，開始緩緩下跌，最終股價返回$10。

比較：

若一開始12萬全買下去，成本$10，最終股價為$10，回報為0%。

月供$10000，買入總股數為10475股，平均成本為$11.5，最終股價為$10，回報為 -12.7%。

5. 坐艇返家鄉型

「坐艇返家鄉型」設定股價一開始為$10，往後以5%下跌至年中，開始緩緩上升，最終股價返回$10。

比較：

若一開始12萬全買下去，成本$10，最終股價為$10，回報為0%。

月供$10000，買入總股數為13442股，平均成本為$8.9，最終股價為$10，回報為12%。

第3至5的情況說明，以平均成本法作投資，即使股價最終動也不動，依然有不同的回報情況出現。重點在於月供期間的股價表現如何，影響所供得股數及其平均成本多寡。看第4個情況，月供所得有10475股，而第5個情況則有13442股，相對上，第5個情況的平均成本被拉低了，成贏輸關鍵。

由於篇幅所限，這裏先提出結果，當中有些睇法與總結，留待下次再談。

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