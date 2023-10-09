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市場普通認為美國加息已到尾聲，紛紛覺得此時是轉買美債博反彈最佳時刻，一來可收取5厘債息，二來待美國掉頭減息時債價大升，賺息賺價，相當和味。真的有全世界都睇得出的必勝投資法？

過往香港人一向少理債市，但於早前的「匯君3.5周年Q&A live」，債市投資卻成為大家最關心的題材之一，相信不少人對買美債博反彈也有點憧憬。匯君借機也作詳細討論，獲益良多。

通脹複雜性

影響利率的其中一個因素是通脹，而通脹並不是大家想像般簡單。多年高通脹後，不一定就會回落的。舉例，若突然公布全球糧食失收，又或者石油價格大升，通脹又怎回落呢？通脹不回落，減息的誘因亦不成立。

通脹數據還要相當複雜，未來通脹有機會出現兩極化現象。由於供求，未來資源相關的通脹數字可能難以回落。由於人口老化，服務相關的產品價格亦可能高企。這類生活必需品的價格被拉高了，人們被逼對其他非必需的奢侈品減低需求，例如非富豪級的名表或名車，這類產品價格可能不走「通脹」方向，反而會出現「通縮」。

影響通脹數據的成分亦很複雜，未來政府公布的通脹數字，與我們現實中感受到的通脹未必相同，因為大家的生活習慣不停轉變，而政府所採用的通脹計算數字是多年前制訂的。可能我們將會聽到通脹回落，但實際上卻感覺不到。因為生活必需品越來越貴，非必需品卻越來越便宜。

還有，即使通脹真的回落，還要注意其回落原因。若通脹回落是因為經濟衰退帶動，這是最令人擔心的，整個投資環境亦將會極不理想。可悲的是，預期很大機會出現這情況，問題是影響有多大，這都是投資者需要觀察的範圍。

市場預期高息環境何時結束

單看通脹的複雜性，現實中無人知道高息環境會維持多久。另一個問題，等待減息才正式開始投資美債，回報是否就能得以保證？投資世界，永遠要理解「市場預期」。當市場方向確定了，市場價格早以反映，甚至已偷步上升過了頭，到時才出手已經太遲。

美國聯儲局定立通脹目標為2%，全世界都關注這個數字，預計這數字被推低於2%，利率就會掉頭回落。倘若這個「龍門」被搬掉又如何呢？例如見通脹數字維持2%-3%時，長期保持利率不變，見通脹再上反而再加息，這情況發生時怎麼辦？

美債的罩門是投資者對美債的信心問題，高通脹而低息率會令美債吸引力大減。過去兩三年，利率從低位抽升，加上多年銀紙貶值，買入長期國債的投資者損失天文數字，如何令市場對美債恢復信心，亦是美國政府的一大考慮。

真正投資者要做的事

大家可以想想一個投資邏輯。我們應當盡可能追求一些狀態，就是投資部署等待一些事件出現，若事件出現就能大賺，即使事件沒有出現，無賺但無大損失。然而，很多散戶的狀態，是投資部署後，若某事件出現就會輸大錢，若事件沒有出現，只是賺取微利。

大家不妨想清楚這個投資邏輯，若能分清楚這一點，人生已經能避開很多陷阱。以上討論只想帶出投資並非簡單直接，投資者應做的是不斷緊貼追蹤市場數據，對市場作出一個合理預期，之後要不斷修正。由於市場不斷變化，預測未來無用，問人攞投資建議更無用。最後又要說一句：「唔係咁容易架，葉師傅」

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[買債好時機？ - 節錄自 "匯君3.5周年Q&A live"]



[匯君3.5周年Q&A live]











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