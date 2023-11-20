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近日聽到一個朋友的朋友的故事，當事人因一些家庭計劃，一年多時間便蝕掉七位數字。這裏把故事分享一下，看看大家身邊朋友有否類似經驗。

話說當事人於約一年前，以近700萬元買入一個單位，當時買入原因相信是第二位小朋友出世，希望換入更大單位。買入單位後，隨即花了約30萬元裝修及添置全屋傢俬電器，全家搬家完成。

直到近期，當事人突然決定要出售物業，標價約600萬元放盤，此價比起一年多前的買入價足足低了100萬元。放盤原因是當事人打算舉家移民，於是急急低價求售，放出一個「移民盤」。

留意該屋苑近日成交，同類單位的成交價未能達到這口價，若要速成，可能要把放賣價再壓低30萬元，甚至50萬元。一來一回，當事人這次買樓、裝修再賣樓，加上搬屋成本、手續費、律師費、稅項等，一年多時間，足足蝕掉近200萬元。

在現時的市道放賣物業，須大幅降價才可獲青睞。(iStock)

200萬元，對很多打工仔來說，不能說是小數目，若能好好運用，足以大大改善生活，又或者找來不少投資回報。不知多少年輕人期待這筆資金一圓上車夢，偏偏當事人作了相對草率的物業買賣決定，火速蝕掉，相當可惜。

從投資理財角度看，這個案有值得檢討的地方。首先，當事人對這些人生大事的決定有點草率。香港自2019年至今，由社會事件到疫情完結，不少人已對移民有個概念，不少正在計劃中，甚至更實行了。一年前才剛置業並裝修好，證明本來未有移民打算，但卻突然決定移民，這種朝三暮四的思維，造成這近200萬元的損失。

另外，從朋友消息得知，當事人突然想移民的主因是小朋友小一開學後，發覺跟不上功課，讀得頗辛苦，而當事人本身英國也有親戚朋友，知道那邊的讀書生活較香港好，所以上學後一個多月便有移民英國的打算。家長愛錫小朋友，人之常情。

但此時此刻的決定有點奇怪，第一，入學前，對所入讀的學校情況並不知情嗎？第二，只是一個多月時間就認定不能適應，會否太急進？身邊朋友多年前小女剛入小學時亦面對差不多的問題，事隔兩年也適應得很好；第三，小朋友面對困難，應該選擇試煉還是逃避呢？做家長應懂的；第四，除移民外，還有別的方法，例如轉校或入讀國際學校，尤其今天到處都收生不足。

至寫稿時，當事人這個賣樓移民動作還未完成，突然有賣樓需要時遇上樓價不斷下跌，感覺一定不好受。當然，每個人有權選擇自己家庭生活，在此只借個案檢視一下，好讓自己他日有何人生決定時多個參考。







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