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《iMoney》日前宣布其實體印刷版雜誌於5月停刊，最後一期將於4月27日出版，往後會繼續以網上版刊出。這本曾經是全港最受歡迎的財經雜誌，最後都要停辦紙版。聽聞這消息，我也有些感想。

話說小弟寫了《iMoney》專欄5個年頭，第一篇為2015年4月，最後一篇為2020年1月（可到小弟Blog內重溫）。以前曾經分享過停寫《iMoney》的原因，當中涉及一點兒秘密，更分享過小弟過去專欄文章於《iMoney》的受眾排名，這些敏感分享，留給會員重溫（見下面連結）。

這消息反映紙媒在香港的確難做，今天有幾多位網友還會拿著一本本實體雜誌呢？無論在交通工具上、走在街上，各人多數都只拿著手機。我習慣到家附近的7-11看看各報章雜誌的封面，翻翻內容，但每次都看過便算，已經很多年沒有買過實體報章雜誌了。

現時香港人多數從網上獲取資訊，已很少見手拿實體雜誌閱讀。(Shutterstock)

以前和一些《iMoney》記者編輯（已離職）飯聚，每次出來他們都反映紙媒情況不容樂觀，公司早已知道《iMoney》靠賣紙十分難做，所以積極尋求其他商業模式。其中一個方法是找專欄作家開講座甚至投資班，而部分報名費用能包送若干期《iMoney》，希望可以幫補紙媒生意。曾幾何時更設計出一些與講者拆帳的公式，非常認真。

曾經聽過蕭生講，文字媒介將會沒落，因為人類接收聲音影像直接得多，所以他並不看好文字媒介，他自己亦拍影片作分享主力。但我並不完全認同，多了媒介選擇，文字媒介的地位將會下降，這是事實，然而文字始終有其重要性。小弟玩YouTube分享5年了，身邊朋友與一些網友向我透露，他們很少聽我的影片分享，始終比較喜歡我的文章。

有時候，見手機有朋友分享一段影片之類的東西過來，又或者WhatsApp一段聲音過來，當不方便時，難以即時看及回應。反而以文章或文字信息傳來，可以很快便閱讀一遍，方便多了。加上，肚內墨水、書卷氣，始終要靠文字浸淫出來，看幾多個鐘頭YouTube都難以獲得。文字有其重要性，只不過接收的方式不同，實體沒落，轉為網上而已。

今天《iMoney》停辦實體版，此舉我十分贊成。人們的習慣改變，加上自媒體的普及，紙媒算是被時代淘汰的一環，做生意要看見大勢，別盲目堅持。由實體印刷轉至網上，此轉型是聰明動作。

往後《iMoney》把文章放到網上，需要面對一個問題。大眾對網上資訊的認知一向都是免費的，他們很樂意付費購買實體本，但將同樣內容放到網上，讀者未必願意付費。因為網上世界太多資訊和太方便，其他網站的文章免費閱讀，量多到看不完，何解還要付費看你的文章呢？

另外，網上的免費讀物有一個模式，就是以流量賺取廣告費。追流量，雜誌多會發展出一些路線，例如貼些嘩眾取寵的內容，或將文字變成多圖形式，還要把它們化成很多頁面來騙讀者點擊，整個情況就會變質。如何以高質又有價值的文章去吸引一班習慣吃免費午餐的讀者呢？又或者如何和其他雜誌鬥玩流量遊戲呢？甚至如何發展出一套獨有的平衡玩法呢？這是《iMoney》往後求存的重點挑戰。

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【停寫imoney原因與感想】

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【止凡imoney專欄文章】

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