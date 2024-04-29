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當談到財富、貨幣，甚麼金本位、債本位，這是價值所倚靠的主體。匯君4周年Live，提到「書本位」這個新詞彙。匯君相當喜歡書本，閱讀量與藏書量都相當驚人，認為讀書是知識的來源。知識改善命運，每個人的命運取決於讀書量，閱讀量愈高，人生過得愈富足。

當今偉人，多是閱讀量驚人的。例如剛仙遊的芒格、巴菲特、Elon Musk、Bill Gates等，稱得上是書不離手。書本，其實是人類智慧的結晶，知識透過書本不斷累積與流傳。看書者能站在前人的肩膀上，讓自己提昇至更高級數。

大部分人的智商其實十分相近，介乎80至120，當然有異數，有天才，但多數人都在這個區間。一個人，可能十分聰明，智商達150以上，背書很勁，數學邏輯了得，但若他沒有看書習慣，沒有投入知識，有如一架超級跑車但缺乏燃料，他與其他人的差距不會很大，更可能會落後。尤其人工智能的出現，個人智商高低更加不是一回事。

相信大家也聽聞過，今時今日在社會幹活，智商高低並非唯一成功因素，反而情商、人際關係、溝通能力等因素更能影響前途。主因是智商只是小聰明，但看書所得的知識才是大智慧。於每一個範疇，不同年代的社會需要，都能透過看書去吸取前人的智慧。現實中，智商高，也遠遠不及透過看書而累積智慧的人。

透過看書吸取前人智慧，可使人生過得更富足。(Shutterstock)

不少人認為YouTube能取代書本位，其實這個想法十分危險。YouTube影片，尤其是短片，毒害我們大腦非常深。它播放時其實不斷刺激我們大腦，程度不比毒品輕。人類生存有幾萬年歷史，YouTube與TikTok這些產物只出現了幾年，我們身體進化速度根本未有抵抗能力。小朋友處於腦部發育期，受到的影響更為深遠。

聽聞曾經有實驗安排一班參與者看很多TikTok，享受短片後，問他們所看過的內容，竟然無一記得。有網友也留言指自己從小讀書所得的知識，不少到今天還記得住，但近年大大話話看過幾千小時的YouTube影片，內容差不多無一記得。可見該實驗結果錯不到哪裏。

看YouTube時要節制，別沉迷，同時亦別高估自己的控制能力。尤其誤把一個娛樂媒體當成是學習知識的主要來源，結果將會極不理想（更別說YouTube上的內容未有任何驗證，任何人拍完片就能上載）。學習知識，主力還是看書吧。若自己能身體力行，亦可以影響小朋友。愈早培養閱讀書本習慣，愈能改善命運。

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