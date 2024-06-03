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話說早前小弟的Patreon會員group有人分享了一則新聞《連登契媽｜十年蝕千億元 美股牛市基金仍蝕錢 ARK成蝕錢之王》，指Morning Star最近的報告透露，著名基金經理Cathie Wood旗下的Ark Invest，在過去10年損失近143億美元，即虧損過千億港元，相當誇張。

記得2020年頗多人討論Cathie，更稱她為「科技女股神」，所管理的ARKK在2021年之前5年平均年化回報率接近40%，2020年的回報更超過150%。看紀錄，ARKK於2020年初約40美元，升至2021年初約156美元，升近三倍，十分驚人。當時股神巴菲特的年回報只得低雙位數字，被指「廢老」。

面對當時的環境，你會選擇跟風靠向風頭一時無兩的Cathie，還是選擇清醒地了解風險所在呢？這個取態對你的投資很有決定性。回看歷史數據，巴郡股價圖呈現出一個50多年之久的「爬山圖」，與ARKK的短暫「放煙花圖」比較，實在相形見絀，談到規模更加沒法比。小弟亦把這些點子收錄到當年出版的著作《新世紀投資要點》，不妨一讀。

Cathie Wood旗下的Ark Invest，在過去10年虧損逾千億港元。(Shutterstock)

如今見ARKK蝕大錢再提此事，並非於科技股大跌時落井下石。若投資環境問題，實在非戰之罪，只不過近年經歷加息，美股調整過後，如今投資環境尚算可以。納指於2021年11月出現高位16000點後跌下來，2022年尾跌到谷底近11000點，如今已回升至17000點以上，超越當年高位。但ARKK於2021年2月升至高位156美元後，今天只有44美元，仍然下跌超過七成。

Cathie管理不止一隻ETF ARKK，她以很多命題開了很多ETF，大多數高位都出現於2021年第一季，以下總結一下它們的「輝煌」成績：

ARKW：2021年第一季高位約187美元，今天約74美元，跌幅約60%。

ARKG：2021年第一季高位約112美元，今天約25美元，跌幅約78%。

ARKQ：2021年第一季高位約99美元，今天約54美元，跌幅約45%。

ARKF：2021年第一季高位約62美元，今天約26美元，跌幅約58%。

還記得有一隻ARKX，主題是太空探索，2021年4月推出時21美元，股價能帶大家上火星嗎？現在股價約15美元，跌幅約29%。納指同期升幅超過兩成，相比之下，Cathie所有ETF的表現都相對失色。

投資到一個境界，就要著重資產配置，背後重點是風險管理。小弟有片詳談過，不妨重溫。總是跟紅頂白的話，就會出現像Cathie旗下ETF這樣的結果。本來基金有個好處，就是多數基金經理也受過金融教育，同樣學習一套投資邏輯，會控制風險、控制波幅，亦會止蝕之類，即使跟紅頂白，冧市時都走得比散戶快。最怕是Cathie這種，信念超強，買對時賺很多，買錯時輸到無影。

Cathie的前上司曾批評她最大的盲點是風險管理與資金流動性。Cathie現年68歲，難以接受別人意見而檢討改進。通常一生人相信的理念，到這年紀都不易改變。另外，報道有提Cathie於香港的討論區的熱度大不如前。ARKK大升時熱度高，ARKK大跌時無人理，看來跟紅頂白依然是香港股民的普遍心態。

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