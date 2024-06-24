黃仁勳減持Nvidia

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股王Nvidia(NVDA)長升長有，散戶每晚替Nvidia的股價吶喊，對其動向十分關心。近期有新聞指主席黃仁勳減持公司股票，網上看了一些資料，或許能幫助各位分析事件。

事緣



根據刊登在SEC官網上的文件顯示，黃仁勳在6月先後數次出售公司股票，共計48萬股，出售價格介乎127.78美元至132.23美元之間，總計套現超過6308萬美元，即近5億港元。

是否第一次？

黃仁勳非第一次減持公司股票，對上一次在2023年9月，當時他按照每股4美元的價格行權買入近3萬股公司股票然後沽出，平均售出股價為455.75美元（其後曾一拆十），所得資金接近1350萬美元，即逾1億港元。

黃仁勳能看見高位嗎？

不少人以為高層掌握公司運作，有買賣動作定必對後市有所預視，沽出股票定必發生於股價高位。回看紀錄，黃仁勳上次沽出公司股票時股價約為45美元（拆股後），售股後股價在9個月漲了約兩倍，可見即使連黃仁勳，也未必能預視股價未來走勢。

即使是主席黃仁勳，也未必能預視Nvidia股價的未來走勢。(AP)

減持佔比如何？

隨Nvidia股價大升，黃仁勳身家已飆升至超過千億美元。年報顯示他持有超過9000萬股公司股票（拆股後應超過9億股），佔公司流通股約3.7%。這次賣出數十萬股，佔比極微。

還有別的高層減持嗎？

除主席黃仁勳減持公司股票之外，還有好幾位高層都在近期賣股，包括Managing Partner——Mark A. Stevens套現手上約7%的股票、CFO——Colette Kress套現手上約7%的股票、Venture Partner——Brooke Seawell套現手上約8%的股票。

減持來得突然嗎？

於今年3月底發布的季度財務報告中已列明，黃仁勳設置了一項售股計劃，最多將會在2025年3月底前賣掉至多60萬股公司股票，相當於分拆後的600萬股，所以這個月只賣出48萬股，應該還陸續有來。

思捷式跳船？

公司高層賣股，立即想到思捷環球(00330)。2007年思捷股價升至歷史高位123.5元，市值高達1715億元。主席邢李㷧在高位前後減持公司股票，自2006年起先後辭掉主席和CEO之職，並不斷減持股份。之後陸續通過大約10多次減持，完全拋掉思捷股票，總共套現約233.28億元。自邢李㷧離開公司後，思捷就走下坡，大跌超過九成。這些故事在香港時有發生，相對較少發生於外國企業。

黃仁勳如何解釋減持原因？

網上找不到黃仁勳提過是次減持公司股票的原因。然而，領展(00823)行政總裁去年減持公司股票，提到的原因是個人財務操作。2006年邢李㷧減持思捷股票，提到的原因亦是個人財務，更說大股東減持能讓其股票在市場有更高流動性，對公司前景絕對有信心。可見即使當事人提出原因，參考價值並不大。

總結

黃仁勳減持比例不高，相信於2025年3月前還會繼續減持。減持動機可能真的與個人財務有關，高位跳船的可能性不大。按其他高層減持動向分析，似乎他們也感到股價太高，又或者擔心未來的不確定性。然而，黃仁勳與高層亦不能預測股價上落，上年減持後股價再升兩倍足以證明。

以投資者角度分析完之後，可以從企業家角度想一個問題。如果你是黃仁勳，今天擁有Nvidia，在風眼位獨領風騷，成為全球焦點，真的有今生無來世的那一種，帶領改變歷史的一間企業，甚麼會讓你離場呢？







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